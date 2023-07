Stiri pe aceeasi tema

- Cazul revoltator desprins ca din filmele de groaza a fost sesizat de un vecin care a simțit un miros infiorator din curtea alaturata. Acesta s-a dus la primarie sa anunțe, iar poliția și asistenții sociali au facut verificari și au descoperit tanara era ținuta in lanțuri. Fata in varsta de 25 de ani…

- O tanara cu dizabilitati din judetul Covasna era tinuta de catre parintii sai legata cu un lant de un dulap, anchetatorii stabilind ca aceasta era tinuta in captivitate de mai bine de zece ani. Parintii tinerei au fost arestati preventiv. Potrivit Parchetului de pe langa Judecatoria Sfantu Gheorghe,…

- Doi parinți din Prahova au fost arestați preventiv sub acuzația de omor asupra unui membru de familie la doi ani de la comiterea faptei. Cei doi sunt acuzați ca și-au ucis copilul, o fetița in varsta de doi ani și zece luni. Fetița a fost ținuta minute in șir sub jet de apa fierbinte și lasata fara…