- O fata de 15 ani din Alba Iulia, care a facut parte din grupul de elevi care au fost in excursie in Italia, inclusiv la Venetia, a fost plasata in carantina. Adolescenta avea febra in jur de 38 de grade Celsius. Tanara din grupul de elevi revenit din excursia din Itlia a fost a fost transferata la unitatea…

- O tanara din comuna Ciugud, judetul Alba, eleva la Liceul de Arte ”Regina Maria” din Alba Iulia a fost adusa, joi seara, la Sectia de Boli Infectioase a Spitalului Judetean, in spatiul amenajat pentru carantina de la Compartimentul Dermatologie.

- O tanara care a facut parte din grupul de liceeni intorși din excursia in Italia, inclusiv la Venetia, a fost dusa, joi noaptea, in carantina, deoarece avea febra de 38 de grade Celsius, urmand sa fie trimise, in aceasta dimineața, probe pentru analiza la un centru din Cluj Napoca."Eleva din grupul…

- O eleva de la Liceul de Arte ”Regina Maria” din Alba Iulia a fost adusa, joi seara, la Secția de Boli Infecțioase a Spitalului Județean, in spațiul amenajat pentru carantina de la Compartimentul Dermatologie. Fata a fost in excursia in Italia, saptamana trecuta și se afla in izolare la domiciliu. Eleva…

- Cele 118 persoane in cazul carora s-a decis izolarea la domiciliu sunt monitorizate, in permanența, de catre medici din cadrul Direcției de Sanatate Publica (DSP) Alba și nu prezinta niciun fel de simptome specifice. Acestea nu au voie sa iși paraseasca domiciliul. Reprezentanții Poliției se asigura…

- Specialiștii in sanatate publica transmit populației ca, la aceasta ora, nu exista niciun caz de infecție cu noul coronavirus in Romania. La nivelul județului Alba, pentru prevenirea eventualelor imbolnaviri, 118 persoane se afla izolate la domiciliu, iar o persoana se afla in carantina, in compartimentul…

- In condițiile in care sunt tot mai multe cazuri de infecție cu coronavirus in Italia, țara cu o comunitate importanta de romani, la Buzau s-a identificat un alt spațiu, pe langa cel de la Arbanași, unde ar putea fi duse persoanele care se intorc din țari in care au fost confirmate cazuri, dar care nu…

- Un sucevean care s-a intors din Italia și care prezinta simptome de coronavirus a fost izolat in secția de Boli Infecțioase a Spitalului Județean de Urgența „Sfantul Ioan cel Nou” Suceava. Potrivit șefei Direcției de Sanatate Publica Suceava, Silvia Boliacu, persoana suspectata a venit din alta zona…