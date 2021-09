Stiri pe aceeasi tema

- Doua minore date disparute au fost gasite de polițiștii bistrițeni. Una, din Gherla, statea la iubitul ei acasa, in Fantanița. Polițiștii bistrițeni au gasit doua minore, date disparutte. Una a plecat din Centrul de plasament Beclean Fata plecase de patru zile din unitate. A fost gasita teafara, la…

- Ieri, 18 august, in urma activitaților de cautare intreprinse de polițiștii Sectiei 4 Politie Rurala Beclean, a fost depistata o minora de 16 ani, fața de care a fost dispusa masura cautarii la nivel național. Tanara a plecat din centrul de plasament Beclean din data de 14 august. Minora a fost depistata…

- Politistii buzoieni cauta o minora, de 5 ani și 7 luni, care a plecat de la domiciliu. Persoanele care pot oferi informatii care sa conduca la gasirea ei sunt rugate sa sune la numarul unic de urgenta 112 sau sa apeleze la poliție. „Politistii Inspectoratului de Politie Judetean Buzau au fost sesizati…

- Minora a disparut luni, 28 iunie, de acasa. Potrivit reprezentantilor IPJ Iasi, fata a fost gasita marti dimineata, 29 iunie, intr-un canton dintr-o padure. In acest caz, DGASPC demareaza o ancheta.

- Forțe de ordine impresionante au fost mobilizate luni in județul Iași, dupa ce o fetița de 8 ani a plecat de acasa. Dupa o zi și o noapte de cautari, minora a fost gasita. Polițiștii ieșeni au fost sesizați, luni, cu privire la faptul ca o minora de 8 ani a plecat, in cursul dimineții, […] The post…

- Minora a fost gasita pe raza municipiului Cluj Napoca și nu a fost victima vreunei infractiuni, a anunțat, joi, Biroul de Presa al IPJ Alba. Știrea inițiala Polițiștii din Alba cauta o minora care a plecat de la domiciliu și nu a mai revenit. Persoanele, care pot da informații care sa conduca la…