Stiri pe aceeasi tema

- llis Tripp, in varsta de 11 ani, din Worcester, Marea Britanie, se lupta pentru viata sa dupa ce a inghitit bile magnetice, incercand o provocare de pe TikTok in care oamenii se prefac ca isi fac piercing la limba. Baietelul a suferit doua operatii de urgenta si se afla in stare critica, scrie Daily…

- Viata in libertate si pace nu trebuie niciodata sa fie considerata un lucru asigurat, a declarat sambata presedinta Slovaciei, Zuzana Caputova, cu prilejul Zilei Victoriei impotriva nazismului. Potrivit agentiiei TASR, citata de Agerpres, curajul si eroismul membrilor armatelor sovietica, romana si…

- O femeie din Lincoln, Marea Britanie deține 88 de porcușori de Guineea și posteaza fel de fel de videoclipuri și fotografii cu ei, caștigand astfel bani, din administrarea unei pagini de Facebook care a devenit populara.

- Mulți britanici au ajuns sa regrete in prezent ca au votat pro Brexit la referendumul din 2016. Este și cazul unui pescar din sud-vestul Angliei, care spune ca „viața a devenit foarte dificila” dupa 1 ianuarie, cand Marea Britanie a parasit oficial UE. Ian Perkes, exportator de pește din Brixham, a…

- „Doc – In mainile tale”, in original „DOC – Nelle tue mani” (2020), este un serial italian care s-a bucurat de mare succes in țara de origine și care spune povestea incredibila, dar adevarata a unui medic care și-a pierdut memoria și a luptat pentru a continua sa profeseze. Arogantul Andrea Fanti (Luca…

- Un agent al Poliției de Frontiera din Statele Unite a inregistrat momentul in care a intalnit un copil imigrant care ii cere plangand ajutorul, dupa ce a a fost abandonat in sudul Texasului, arata Daily Mail.Copilul intrase in mod ilegal in Statele Unite din Mexic și fusese abandonat de grupul cu care…

- Opozantul rus Alexei Navalnii, care face greva foamei in inchisoare, dupa ce i s-au refuzat ingrijirile medicale, spera sa fie vizitat de un medic. In schimb, a venit altcineva… El a fost vizitat de Maria Butina, condamnata pentru spionaj in SUA, scrie Washington Post. Butina facea un reportaj pentru…

- Uniunea Europeana a aprobat exportul a 43 de milioane de doze de vaccinuri contra Covid-19 de la sfarșitul lunii ianuarie (cand a introdus mecanisme de control in acest sens, dupa conflicul cu AstraZeneca) și pana acum, potrivit Reuters. Dupa implementarea sistemului de control, Bruxellesul a aprobat…