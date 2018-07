Stiri pe aceeasi tema

- Caz macabru in Republica Moldova, unde o tanara a fost gasita moarta in padure, dupa 2 saptamani de cautari. Tanara de 18 ani din satul Hirbovat, raionul Anenii Noi, care a disparut la 27 iunie 2018, de la domiciliu, a fost gasita strangulata. Fata de 18 ani, din localitatea Harbovaț din Republica Moldova,…

- Marian, tanarul de 19 ani din Iasi care si-a pus capat zilelor in timp ce se afla la volan, ascundea o drama. Potrivit primelor informatii, adolescentul era in depresie din cauza unei relatii de dragoste.

- Cutremurator! O fata in varsta de 16 ani, din Teslui, eleva a Liceului cu Program Sportiv Slatina, a fost gasita spanzurata, sambata dimineata (23 iunie). Purtatorul de cuvant al IPJ Olt, Cristian Grigorescu, a declarat ca tanara a fost gasita spanzurata de grinda unei anexe gospodaresti, in Teslui.…

- „Era o persoana plina de viata, care zambea fiecarui pacient. O doctorita de o amabilitate rar intalnita", marturiseste o femeie care i-a fost pacienta timp de aproape doua decenii, scrie debraila.ro. Citeste si Bilet de adio cutremurator pentru fiica sa de 13 ani: "Nu e vina ta, intreaba-l…

- Aurelia Minescu, un medic specializat in diabetologie din Braila, in varsta de 64 de ani, a fost gasita moarta in propria locuința, vineri (15 iunie). Femeia ar fi luat o supradoza de medicamente, susțin surse din ancheta. Cel care a gasit-o a fost chiar soțul ei, Bogdan Minescu, cardiolog și fost consilier…

- Sinuciderea lui Kate Spade a șocat lumea vedetelor din Statele Unite ale Americii, dar și din alte colțuri ale lunii, unde creațiile sale au ajuns. Inainte sa iși puna capat zilelor, creatoarea de moda a lasat un bilet de adio in care da indicații despre persoana care știe din ce cauza ea s-a sinucis…

- Noaptea trecuta, Marius Florin Bublea, un tanar de 33 de ani din Timișoara, s-a sinucis aruncandu-se de pe un pod direct pe asfalt, pe autostrada spre Lugoj. Acesta ar fi venit cu o masina de ocazie la podul ce se arcuieste peste autostrada, a fumat doua tigari si si-a sunat sotia careia…

- Marius Forin Bublea (33 de ani) s-a aruncat in fața mașinilor, de pe podul care traverseaza autostrada Timișoara-Lugoj. Politiștii au gasit, la fața locului, incalțamintea barbatului, dar și cateva sticle de bautura. Acesta a lasat in urma lui un bilet de adio, prin care explica motivele pentru care…