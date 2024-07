Stiri pe aceeasi tema

- Dupa lucrarile recente de frezare și asfaltare de pe pe bulevardul Nicolae Balcescu din Pitești, pe tronsonul delimitat de strazile George Coșbuc și Garlei, in municipiu urmeaza alte activitați de reparații. Citește și: Fosta Uzina de Apa din Pitești este demolata. Se va construi un sens giratoriu Primaria…

- Duminica, numarul incendiilor de vegetație ramane destul de mare. Pana in acest moment, au fost inregistrate opt incendii la vegetație, in municipiile Pitești și Campulung, orașul Ștefanești și localitațile Barla, Coșești, Suseni, Arefu și Negrași, anunța ISU Argeș. Comparativ, pe parcursul zilei de…

- Minora disparuta de la Schitul Golești a fost identificata, cu sprijinul polițiștilor din cadrul Secției de Poliție Rurala Buzoești, pe raza localitații Izvoru.Dupa parcurgerea procedurilor legale, va fi predata aparținatorilor. Citește și Argeș. Minora disparuta Știrea inițiala Polițiștii din cadrul…

- Polițiștii din Costești desfașoara cercetari in urma sesizarii privind dispariția unei minore, FURDUI ELENA MALINA, in varsta de 9 ani, cu domiciliul in Malureni, vazuta ultima data pe raza orașului Costești. Citește și: Restricții pe șosele pentru mașini grele, din cauza caniculei Potrivit Biroului…

- Sfantul Neofit s-a nascut in insula Creta pe la anul 1690. Crescut in dreapta credinta, si-a indreptat pasii din tinerete spre viata monahala, ajungand un calugar invatat si virtuos, pentru care a fost hirotonit ierodiacon, apoi ieromonah.A fost chemat in Tara Romaneasca de catre domnitorul Constantin…

- Polițiștii din cadrul Poliției Orașului Topoloveni desfașoara cercetari, in urma sesizarii referitoare la plecarea voluntara a minorei PAUN MARIANA CLAUDIA, de 14 ani, care a plecat de la domiciliul sau, din comuna Leordeni, acum 3 zile, și nu a mai revenit. Minora a mai avut plecari voluntare, iar,…

- Un barbat de 93 de ani a fost gasit mort, miercuri, cu urme de violența pe corp, sub un copac din curtea locuinței sale din Campulung, județul Argeș. Polițiștii și procurorii au inceput o ancheta pentru crima.

- Un barbat de 38 de ani a murit, marti seara, dupa ce autoturismul pe care il conducea a intrat in glisiera metalica dintre sensurile de mers ale autostrazii A1, in judetul Arges, relateaza News.ro.Accidentul a avut loc pe Autostrada A1, la km 82, in judetul Arges. "Din verificarile preliminare efectuate…