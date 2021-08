O fată de 16 ani l-a ucis pe cel care a vrut să o violeze, apoi a anunțat crima la 112 Crima ar fi avut loc in noaptea de luni spre marți, intr-un apartament din Piatra Neamț. A fost anunțata la 112 de o adolescenta de 16 ani care a marturisit ca l-a injunghiat mortal pe barbat intrucat acesta a incercat sa o violeze. Adolescenta a indicat un numar greșit al apartamentului, iar polițiștii au descins […] The post O fata de 16 ani l-a ucis pe cel care a vrut sa o violeze, apoi a anunțat crima la 112 appeared first on Știri online, ultimele știri, presa online, ziar online - Sursazilei.ro . Citeste articolul mai departe pe sursazilei.ro…

