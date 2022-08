Stiri pe aceeasi tema

- Cite cinci minori fug in fiecare zi de acasa. Asta arata datele Inspectoratului General al Poliției, care indeamna parinții sa fie mai prudenți in perioada estivala. Psihologii spun ca și parinții poarta o vina, pentru ca nu comunica des și eficient cu cei mici. Specialistii susțin ca sint mai mulți…

- Cate cinci minori fug in fiecare zi de acasa. Asta arata datele Inspectoratului General al Poliției, care indeamna parinții sa fie mai prudenți in perioada estivala. Psihologii spun ca și parinții poarta o vina, pentru ca nu comunica des și eficient cu cei mici.

- Politistii din Olt cauta un barbat, de 47 de ani, din comuna Brastavațu, care a plecat voluntar de la domiciliu și nu a mai revenit. Ieri, in jurul orei 23:00, polițiștii Secției nr. 10 Rurala Vișina au fost sesizați de un barbat, ca, la data de 21 iunie 2022, fratele sau, BARBU VIOREL, de 47 de ani,…

- Zilele trecute, polițiștii salajeni impreuna cu jandarmi, pompieri și voluntari au desfașurat activitați de cautare pentru gasirea unui bunic de 70 de ani, din localitatea Paduriș, comuna Hida.Barbatul a plecat de la domiciliul sau, luni, 13 iunie, in jurul orei 07:00, in padure la cules de ciuperci…

- Politia a fost sesizata la data de 28 mai, in jurul orei 15.00, cu privire la faptul ca, la data de 27 mai, in jurul orei 18.00, CSABOI GHEORGHE IOAN LIVIU, de 13 de ani, din municipiul Cluj-Napoca a plecat de la domiciliu si nu s-a mai intors, potrivit news.ro. Fii la curent cu cele mai noi…

- Polițiștii clujeni au fost sesizați sambata, 28 mai, cu privire la dispariția unui baiat de 13 ani. Minorul a plecat de la domiciliu și nu s-a mai intors. „Politia a fost sesizata la data de 28 mai, in jurul orei 15.00, cu privire la faptul ca, la data de 27 mai, in jurul orei 18.00, CSABOI GHEORGHE …

- AȚI VAZUT-O? O femeie din Alba a disparut fara urma, in urma cu cateva zile. Poliția și familia o cauta O femeie din Alba este data disparuta de familie, dupa ce in urma cu cateva zile a plecat de acasa și nu a mai revenit. Este vorba despre o femeie de 59 de ani, care a plecat din satul Matișești,…

- Luni, 23 mai, in jurul orei 13:05, Poliția municipiului Cluj-Napoca a fost sesizata prin apel 112, despre faptul ca la data de 21 mai, in jurul orei 12:00, MOLNAR BEATA in varsta de 30 de ani, din municipiul Targu Mureș ar fi plecat de la locuința ei din Cluj-Napoca, in prezența prietenului ei,…