Stiri pe aceeasi tema

- La cateva ore de la tragedia fara margini petrecuta la aproape 100 de kilometri de Budapesta au aparut noi imagini surprinse de locul accidentului cutremurator. In pozele publicate astazi de presa din Ungaria se poate observa ca microbuzul a fost transformat intr-un ghem de fiare atat in urma impactului,…

- Sora Madalinei, una dintre cele patru tinere care au murit in accidentul feroviar, din Zalau, nu-și poate reveni din șoc. Ea a primit de la Madalina o poza cu doar cateva ore inainte de a avea loc tragedia. Acasa la una dintre cele patru studente care au murit in accdientul feroviar de la Jibou lacrimile…

- Drama de Paște in Siria, unde au murit peste 70 de oameni, iar peste 500 sunt raniți. Mulți dintre ei sunt copii. Tragedia a avut loc dupa un presupus atac chimic, susține organizația de caritate USOSSM (Union of Medical Care and Relief Organizations). Papa Francisc a condamnat, duminica, atacul chimic…

- Tragedie in Canada! 14 jucatori de la o echipa de hochei au murit, iar alții au fost raniți. Drama a avut loc dupa un impact violent al autocarului care-I transporta pe jucatori cu un TIR. Este vorba de o echipa de juniori, care se deplasau pentru un meci. Potrivit politiei canadiene, echipa de juniori…

- Doi tineri au murit aseara intr-un accident rutier teribil produs in Cluj. Accidentul a avut loc pe centura municipiului Cluj-Napoca, pe soseaua intre Apahida si Valcele. Tragedia s-a petrecut din cauza unui tanar baut, care a depasit neregulamentar, apoi a fugit de la locul accidentului. Soferul avea…

- Tot mai multe accidente grave din cauza vremii. O femeie de 32 de ani a murit, iar alti 3 oameni au fost raniti, in urma unui accident grav. O soferita de 25 de ani a derapat si a intrat intr-o masina. Tragedia a avut loc in judetul Hunedoara. Iar in Cluj Napoca mai multe masini […] The post Accident…

- Cinci cetateni romani, patru barbati si o femeie, au murit intr-un accident rutier petrecut in Olanda. Microbuzul in care se aflau s-a ciocnit cu un camion. Barbatii cu varste cuprinse intre 27-37 de ani, iar femeia are 24 de ani. Tragedia s-a petrecut pe o sosea din sudul tarii, dar nu se stie deocamdata…

- Oribila crima din județul Timiș a oripilat intreaga comunitate. Oana Neț, femeia care și-a ucis fetița de 4 ani, era educatoare. Ea lucra la o gradinița din satul Murani, comuna Pischia. Femeia i-a taiat venele fiicei ei și a inecat-o in baie. Tragedia a avut loc marți seara (13 martie), iar Oana Neț…