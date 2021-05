Stiri pe aceeasi tema

- O adolescenta de 15 ani din municipiul Galati a ajuns, luni, in stare grava la Spitalul de Copii din localitate dupa ce a cazut de pe acoperisul unui bloc. Potrivit purtatorului de cuvant al Serviciului de Ambulanta Judetean (SAJ) Galati, Mihai Polinschi, fata are un traumatism la coloana si este policontuzionata,…

- O adolescenta de 15 ani a supraviețuit dupa ce a cazut de pe acoperișul unui bloc cu patru etaje din Galați. La fața locului au ajuns medicii, care i-au acordat primul ajutor și au transportat-o la spital. Anchetatorii incearca sa afle daca a fost vorba despre un accident sau despre o tentativa de sinucidere.

- O fata de 15 ani a cazut de pe acoperișul unui bloc cu patru etaje din orașul Galați. Ea a supraviețuit și a fost dusa la spital. Anchetatorii incearca sa afle daca a fost vorba despre un accident sau despre o tentativa de sinucidere. Incidentul s-a produs luni intr-un cartier al orașului…

- Un cal care era batut de stapanul sau a fost salvat și transportat intr-un adapost. Incidentul s-a produs intr-o localitate din județul Galați, iar polițiștii au inceput o ancheta dupa ce au vazut imagini cu barbatul care lovea cu un baț animalul cazut la pamant, noteaza mediafax. Dupa ce…

- Un barbat de 52 de ani din județul Galați a murit inecat cu un mic. Omul a fost gasit fara suflare, de un var. Incidentul s-a intamplat in localitatea Aldesti, judetul Galati. Din primele informatii, barbatul se afla in vizita la un var. Cei doi au stat la masa, iar la un moment dat barbatul a fost…

- Incidentul s-a produs marti. "Am fost solicitati sa intervenim, in jurul orei 14.00, la un caz, un barbat de 52 de ani, a fost gasit inconstient, cazut in curte. Echipajul medical se afla la alt caz, dar a pus imediat pacientul in ambulanta si s-a deplasat spre acest caz impreuna cu celalat bolnav,…

- O scroafa și doi pui de mistreț au cazut de la mare inalțime. Animalele au fost gasite la marginea unei șosele de o persoana care a anunțat autoritațile. Polițiștii și jandarmii care au mers la fața locului au descoperit ca numai puii au supraviețuit. Aceștia au fost duși la un ocol silvic, anunța…

- Un barbat, in varsta de 37 de ani, originar din Edineț a decedat dupa ce a cazut in gol de la o inalțime de aproximativ 8 metri. Acesta a fost transportat la spitat, insa din cauza traumelor primite, s-a stins din viața. Incidentul s-a produs astazi, in orașul Ungheni.