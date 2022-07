Stiri pe aceeasi tema

- Accident grav in aceasta dimineața pe DN2E85, in afara localitații Podgoria, județul Buzau. O fata din Vrancea, de doar 15 ani a murit pe loc, dupa ce mașina in care era, condusa de un baiat de aceeași varsta, s-a rasturnat. VIDEO AICI (link)! ”Trafic dirijat pe DN2E85, in afara localitații Podgoria.…

- Accident grav in aceasta dimineața pe DN2E85, in afara localitații Podgoria, județul Buzau. O fata din Vrancea, de doar 15 ani a murit pe loc, dupa ce mașina in care era, condusa de un baiat de aceeași varsta, s-a rasturnat. Potrivit polițiștilor buzoieni citați de stiripesurse.ro, din primele date…

- O mașina condusa de un baiat de 15 ani s-a rasturnat vineri dimineața pe DN 2, in județul Buzau. O fata de 15 ani, pasagera in mașina, a murit. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro pe Facebook stiripesurse.ro × NEWSLETTER × Am citit…

- O mașina in care se aflau trei pasageri a fost implicata intr-un accident rutier, produs pe șoseaua Gherla-Cluj-Napoca, in zona localitații Iclod. Luni dimineața in jurul orei 4, un tanar de 22 de ani din Republica Moldova, care conducea un autoturism spre Dej, pe fondul oboselii, ar fi ațipit la volan.…

- O femeie a murit intr-un grav accident rutier, dupa ce a intrat cu mașina pe contrasens și s-a lovit puternic de un autotren. Primele informații arata ca tragedia s-a produs intre localitațile Bradu și Talmaciu, in județul Sibiu.

- Un tanar de 26 de ani a murit, dupa ce ar fi adormit la volan și s-ar fi tamponat intr-un camion. Incidentul a avut loc in dimineața zilei de astazi, ora 6:00, pe traseul Chișinau-Balți, in apropierea localitații Codreanca.

- Un barbat aflat la volan sub influența bauturilor alcoolice a provocat un accident pe DN2 C, la Smeeni, eveniment in urma caruia pasagerul a fost ranit. Ei au intrat cu mașina in gardul unei locuințe, autoturismul oprindu-se in peretele casei.„Din primele date de la fața locului in timp ce conducea…

- Mara si Ionut nu au putut sta prea mult departe unul de celalat. Au murit la diferenta de cateva zeci de minute, dupa ce masina lor a intrat in plin intr-un TIR. In urma lor, o fetita a ramas singura si va creste acum fara ambii parinti, care au avut parte de o moarte cumplita. Accidentul a avut loc…