Stiri pe aceeasi tema

- Grav accident de circulatie in Timis pe soseaua ce leaga Timisoara de Buzias. Patru masini si un camion s-au izbit violent in apropiere de localitatea Albina. In urma impactului, trei persoane au murit si patru sunt ranite, in stare grava. Trei persoane au murit, iar patru sunt ranite grav dupa ce patru…

- Carnagiu pe sosea. Trei oameni au murit dupa ce o masina si un TIR s-au ciocnit frontal: Printre victime, un adolescent de 16 ani ATP Motors. Campanii de nerefuzat. Noi iți gasim soluția! Oferte de nerefuzat 2021 Nu mai putin de trei persoane, intre care un adolescent de 16 ani, au murit in dimineața…

- Un barbat a fost lovit de o masina in propria sufragerie. Imaginile filmate de o camera de supraveghere amplasata in locuinta il arata pe barbat la masa din sufragerie, cand un autoturism scapat de sub control trece prin peretele casei si il loveste in spate. ATP Motors. Campanii de nerefuzat. Noi …

- Un american din Fairfax, statul Virginia, iubitor de BMW-uri vechi, mare colectionar, a dat lovitura vietii atunci cand a gasit, intr-o padure, un model „ursulet”, fabricat in 1988. Masina era dezmembrata ATP Motors. Campanii de nerefuzat. Noi iți gasim soluția! Oferte de nerefuzat 2021 Oferta de nerefuzat …

- Al treilea cadavru descoperit azi in Maramureș. O femeie de 36 ani a murit in condiții misterioase ATP Motors. Campanii de nerefuzat. Noi iți gasim soluția! Oferte de nerefuzat 2021 Azi, 19 iulie a.c., la ora 14.00, polițiștii din Baia Mare s-au sesizat din oficiu cu privire la faptul ca pe bulevardul…

- Imagini accident ingrozitor. Un mort și patru raniți grav. Intervine elicopterul SMURD.foto ATP Motors. Campanii de nerefuzat. Noi iți gasim soluția! Oferte de nerefuzat 2021 Accident ingrozitor pe DN 5, in apropierea localitații Uzunu, din județul Giurgiu. O mașina a ajuns in șanț, sunt cinci victime.…

- Doi tineri au murit, iar un al treilea este la spital in stare grava dupa ce mașina in care se aflau a izbit trei copaci de pe marginea drumului și s-a facut bucați. Pe șosea nu a mai ramas decat caroseria: motorul și celelalte parți ale autoturismului au ajuns la mare distanța, chiar și prin curțile…

- Accident cumplit. Patru oameni, intre care doi copii, au murit, dupa ce au ajuns cu masina intr-un lac ATP Motors. Campanii de nerefuzat. Noi iți gasim soluția! AGASTIA SERV – Descopera ofertele de nerefuzat FORD Oferte de nerefuzat 2021 Accident cumplit in SUA. Patru persoane, printre care doi copii…