Stiri pe aceeasi tema

- O tragedie infioratoare a avut loc sambata seara in San Felice del Benaco, o comuna din Provincia Brescia, Italia. O adolescenta de 15 ani a fost impuscata mortal de fratiorul sau de 13 ani in timp ce tatal lor le arata o pusca pe care o curata. Initial se credea ca tatal a fost cel care a tras, dar…

- O fata de 15 ani a murit in Italia dupa ce a fost impuscata de fratele ei, in varsta de 13 ani. Tatal copilului e cercetat pentru ca a pus in mana fiului sau arma de vanatoare, pe care o avea...

- De la inceputul epidemiei de COVID-19 (coronavirus) și pana la acest moment, 194 de cetațeni romani aflați in strainatate, 37 in Italia, 19 in Franța, 43 in Marea Britanie, 60 in Spania, 14 in Germania, 2 in Belgia, 3 in Suedia, 5 in Irlanda, 2 in Elveția, 2 in Austria, unul in SUA, unul in […] The…

- In urma demersurilor de identificare a victimelor acestui incident, printre persoanele decedate se regasesc 7 cetateni romani toti detinand si alte cetatenii .In continuarea informatiilor transmise cu privire la accidentul aviatic ce a avut loc in data de 3 octombrie 2021, la periferia orasului Milano,…

- Un baiețel de numai 5 ani, evacuat de armata poloneza din Kabul și dus intr-un centru pentru migranți din Polonia, a murit dupa ce a consumat ciuperci otravitoare, au informat oficialii polonezi, citați de BBC . Copilul a fost preluat din Afganistan alaturi de familia și de fratele sau mai mare, de…

- Tragedia a avut loc in zona Catanese, Italia. Baiatul de 14 ani suferea de tetrapareza spastica și retard mintal sever și era incapabil sa se intrețina singur. Cu toate acestea, mama adolescentului l-a lasat expus in mod prelungit la razele soarelui pentru o perioada considerabila de timp, ceea ce a…

- Un fotbalist in varsta de 19 ani al echipei Atletico Terme Fiuggi din Serie D, divizia a patra a campionatului Italiei, a murit subit la cateva zile dupa ce fusese testat pozitiv la Covid-19, transmite presa internationala. Marco Tampwo, un atacant congolez sosit recent la Atletico Fiuggi,…

- Maria Licciardi, in varsta de 70 de ai, considerata o adevarata „nasa” a organizatiei mafiote Camorra din Napoli, a fost arestata de autoritatile italiene pe aeroportul din Ciampino din Roma in timp ce se pregatea sa se imbarce intr-o cursa spre Spania, transmite The Guardian . Luciana Lamorgese, ministrul…