- Flavia Mihașan, fosta asistenta de la emisiunea ‘Neatza cu Razvan și Dani’ a nascut! Frumoasa blondina a adus pe lume un bebeluș perfect sanatos și traiește cele mai frumoase clipe. Vedeta a decis sa ofere și primele imagini fanilor de pe rețelele de socializare, astfel ca toata lumea s-a emoționat…

- Flavia Mihașan a nascut pe 15 mai al doilea copil, la un spital din București. Mamica a facut primele declarații in mediul online și tot acolo a postat primele imagini cu bebelușul in brațe. La 36 de ani, Flavia Mihașan a devenit mamica pentru a doua oara. Celebra dansatoare a adus pe lume ieri un baiețel…

- Un copil de cinci ani a murit, luni, dupa ce a fost impuscat accidental in piept de un baiat in varsta opt ani. Incidentul a avut loc in Mureș, la un picnic unde au participat mai multe familii, printre care și un padurar care avea la el o arma cu aer comprimat pe care a lasat-o nesupravegheata, au…

- Locul unde s-a nascut „Campioana unei mari iubiri”, stadionul ”Tineretului”, a devenit sumbru, uitat, fiind doar pe masa discuțiilor dintre PSD și PNL. MTS s-a ințeles cu Consiliului Județean Dolj și va demola stadionul ”Tineretului”, urmand sa construiasca o arena multifuncționala. Craiova ofera in…

- Incidentul a avut loc duminica seara, in momentul in care aeronava companiei Turkish Airlines se pregatea sa aterizeze pe aeroportul Otopeni, scrie Mediafax. Reprezentații Aeroportului Internațional „Henri Coanda” au confirmat ca aeronava cu peste 150 de pasageri la bord a lovit doua pasari in momentul…

- Scandal intre doi prieteni intr-o parcare de la intersecția strazilor Trandafirilor și Decebal din sectorul Botanica al Capitalei. Incidentul a avut loc ieri, iar poliția a fost sesizata cu privire la acest caz.

- Doua femei, vecine intr-un bloc din orașul Tulcea, s-au certat din cauza rufelor puse la uscat. Incidentul a fost anunțat la 112. In timpul scandalului, rufele persoanei reclamate au fost murdarite cu vopsea, la fel și ușa reclamantei, potrivit Mediafax. Una dintre participante a sunat la…