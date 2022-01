O fată de 14 ani scăpată de o căsătorie impusă de părinți Judecatorii Tribunalului Roma au emis zilele acestea o ordonanța prin care un barbat și o femeie din Bangladesh, dar stabiliți la Ostia, parinți, totodata ai unei fete de 14 ani, nu au voie sa se apropie și sa ia legatura cu fiica lor. Și asta pentru ca, potrivit acesteia din urma, au agresat-o, fizic și verbal, au obligat-o sa poarte burka și, mai ales, i-au interzis sa mai invețe, pentru ca voiau s-o casatoreasca. Anul trecut, in noiembrie, fata n-a mai suportat tratamentul la care era supusa in familie și a fugit de acasa, apeland la carabinierii din Ostia pentru ajutor. Ea și-a denunțat parinții… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

