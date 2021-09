Stiri pe aceeasi tema

- O fetita de 14 ani din localitatea Cotusca, judetul Botosani, s a sinucis duminica seara, intr o anexa a locuintei.Fata de doar 14 ani a fost gasita spanzurata, in locuinta unchiului sau. Politistii au intocmit un dosar penal pentru ucidere din culpa si a fost dispusa necropsia. Potrivit informatiilor,…

- O fata de 14 ani din localitatea Cotusca, judetul Botosani, s-a sinucis duminica seara, ea fiind gasita moarta intr-o anexa a locuintei, a declarat pentru AGERPRES prim-procurorul Parchetului de pe langa Tribunalul Botosani, Valeriu Chihaia.

- O femeie in varsta de 44 de ani a fost gasita fara suflare la scurt timp dupa ce soțul ei a prins-o in casa in timp ce un alt barbat o viola. Partenerul de viața a mers sa anunțe poliția, insa cand s-a intors femeia era moarta.

- Scene ingrozitoare pentru pacienții din Franța care au avut programare la prima ora a dimineții. Aceștia au gasit-o pe doctorița romanca, Monica Mardare, fara viața chiar in propriul birou. Locuitorii micuțului oraș, Chaillac, sunt tulburați de tragedie.

- Politista din Bucuresti a fost gasita fara viata, noaptea trecuta, langa blocul in care locuia, dupa ce, cel mai probabil, s-ar fi aruncat in gol de la etaj.Femeia lucra de aproximativ 8 ani in cadrul Directiei Generale Anticoruptie.

- O femeie in varsta de 66 de ani din satul Comanesti, comuna Suharau, a fost gasita decedata in fantana din curtea casei sale, a anuntat, miercuri, purtatorul de cuvant al Inspectoratului pentru Situatii de Urgenta (ISU), Dorina Lupu, potrivit Agerpres. Potrivit sursei citate, corpul neinsufletit…

- Echipa Caini de Salvare CCU a participat la cautarea fetitei de numai trei ani din Saraiu, judetul Constanta, gasita moarta pe un camp. In ciuda eforturilor depuse, din pacate, astazi, 11 iunie, in jurul orei 11.00, fetita a fost gasita pe camp, decedata, la o distanta de aproximativ 4 kilometri de…

- Ministrul Lucian Bode a anuntat, vineri, la Zalau, decesul unei fetite de 3 ani din judetul Constanta, care a fost gasita pe un camp, dupa ce a fost cautata toata noaptea. Politia Constanta nu a emis alerta de disparitie a copilului si a facut precizari despre caz doar dupa anuntul ministrului de…