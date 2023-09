Stiri pe aceeasi tema

- Doi falsi politisti au fost prinsi dupa ce au jefuit mai multi turisti in Bucuresti. Ei si-au insusit astfel 400 de euro si peste 200 de dolari, scrie News.ro. Polistii din cadrul Serviciul de Investigatii Criminale – Sector 1 au prins in flagrant, miercuri, unul de 40 de ani si celalalt de 63 de ani,…

- Politia Capitalei este in alerta dupa ce un seif a fost furat dintr-o instituție de credit din Capitala! Reprezentantul unei instituții de credit din Bucuresti a reclamat la poliție, in urma cu puțin timp, faptul ca seiful i-a fost furat. Potrivit unor surse, hoțul a intrat in unitate și a plecat cu…

- O fetita s-a electrocutat atingand un stalp de iluminat public, in timp ce se juca intr-un parc pentru copii din Sectorul 6. Politistii fac cercetari in acest caz, iar reprezentantii Enel au fost chemati sa verifice toti stalpii din parc. Fetita este in stare stabila, neavand leziuni pe piele, dar va…

- O femeie de 45 de ani a fost salvata, luni, de politistii din Bucuresti, dupa ce a fost sechestrata si batuta de iubit. Femeia si-a contactat o prietena si i-a spus ca este tinuta impotriva vointei sale intr-un apartament din Sectorul 5, unde este agresata. Femeia a fost gasita impreuna cu iubitul sau.…

- Fata de 11 ani este din Ilfov și a disparut din Sectorul 2 București, unde a fost vazuta pentru ultima data. Poliția a facut publice semnalmentele fetei și cere ajutorul cetațenilor pentru a o gasi.

- Elena Mihaela Șolyom are 11 ani, locuiește in Ilfov și ultima oara a fost vazuta in Sectorul 2 din București.„La data de 4 august 2023, Poliția Capitalei a fost sesizata și solicita sprijin in vederea depistarii unei minore care, la aceeași data, a plecat de la adresa de domiciliu, din județul Ilfov.…

- Polițiștii din Capitala au descins duminica intr-o cladire dezafectata din Sectorul 2 unde existau informații ca se vand droguri. Au fost confiscate peste 100 de plicuri ce conțineau substanțe susceptibile de a avea efect psihoactiv, scrie Mediafax.Potrivit Poliției Capitalei, polițiștii au verificat…

- Polițiștii din Dambovița sunt in alerta dupa un barbat din satul Vacarești, in varsta de 46 de ani, a disparut de acasa. Se pare ca acesta ar fi plecat voluntar de la domiciliu și nu a mai revenit. Persoanele ce pot oferi informatii care sa conduca la depistarea acestuia sunt rugate sa contacteze cea…