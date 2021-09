O fată de 13 ani, dispărută de acasă, a fost găsită moartă într-o pădure O fata in varsta de 13 ani, data disparuta de familie, a fost gasita, duminica, decedata intr-o rapa din padurea din Telciu, județul Bistrița-Nasaud. Polițiștii fac cercetari pentru a stabili cauza decesului. Familia fetei in varsta de 13 ani, din Telciu, județul Bistrița-Nasaud, a anunțat dispariția copilei sambata seara, in jurul orei 20.40, Polițiștii au […] Articolul O fata de 13 ani, disparuta de acasa, a fost gasita moarta intr-o padure a aparut prima oara pe PRESSALERT.ro . Citeste articolul mai departe pe pressalert.ro…

- Potrivit stiridiaspora.ro, familia fetei în vârsta de 13 ani, din satul Telciu, județul Bistrița-Nasaud, a anunțat dispariția copilei sâmbata, 25 septembrie, în jurul orei 20:40. Cautarile polițiștilor au fost îngreunate de vizibilitatea redusa. Astazi,…

- O fetita de 13 ani a fost gasita moarta, duminica, intr-o rapa adanca dintr-o padure aflata pe raza comunei Telciu. Cu o seara inainte familia a anuntat Politia despre disparitia ei, potrivit datelor comunicate de Inspectoratul de Politie Judetean (IPJ) Bistrita-Nasaud. Din primele informatii, fetita…

- O copila de 13 ani a fost gasita fara suflare intr-o padure din comuna Telciu. Se pare ca aceasta a cazut intr-o rapa și a suferit rani grave. Familia o daduse disparuta aseara. Potrivit mesager24.ro, copila de 13 ani ar fi mers ieri la cules de ciuperci intr-o padure din zona și nu s-ar mai fi intors…

- O copila de 13 ani din Telciu a fost gasita moarta, duminica dimineața, intr-o rapa dintr-o padure din zona comunei. Fata a fost data disparuta de familie sambata seara, iar polițiștii au cautat-o pana azi, la ora 4.00. Potrivit IPJ Bistrița-Nasaud, ieri in jurul orei 20:40, polițiștii Secției 6 Poliției…

