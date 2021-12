Stiri pe aceeasi tema

- O adolescenta de 13 ani din judetul Bacau, care a disparut de acasa in ziua de Craciun, a fost gasita, duminica, de jandarmi, intr-o zona impadurita, la circa un kilometru de DN 11. Ea se afla in stare de soc si nu a putut relata cum a ajuns acolo. Potrivit primelor informații oferite de reprezentanții…

