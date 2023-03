Stiri pe aceeasi tema

- O eleva in varsta de 13 ani a cazut, joi dimineața, de la etajul 3 al Colegiului Național „George Coșbuc” din municipiul Cluj-Napoca. Minora a fost transportata la spital, in urma incidentului. Polițiștii au fost sesizați joi, in jurul orei 10:05, despre faptul ca la Colegiul Național „George Coșbuc”…

- O eleva de 13 ani din Cluj-Napoca a ajuns la spital joi, 16 martie, dupa ce a cazut de la etajul al treilea al cladirii Colegiului National ”George Cosbuc”, informeaza News.ro . Polițiștii au deschis o ancheta in acest caz. Autoritațile au fost sesizate prin apel la numarul de urgența 112 in jurul orei…

- Un barbat de 87 de ani a murit dupa ce a cazut de la etajul al saselea al unei cladiri din Cluj-Napoca. La data de 24 februarie, in jurul orei 22,50, Politia municipiului Cluj-Napoca a fost sesizata despre faptul ca un barbat ar fi cazut pe trotuar de la etajul unui bloc, pe bulevardul 21 Decembrie…

- Un barbat de 87 de ani a murit vineri seara dupa ce a cazut de la etajul al saselea al unei cladiri din Cluj Napoca.Potrivit IPJ Cluj, la data de 24 februarie, in jurul orei 22,50, Politia municipiului Cluj Napoca a fost sesizata despre faptul ca un barbat ar fi cazut pe trotuar de la etajul unui bloc,…

- Un clujean de 87 de ani și-a pus capat zilelor, dupa ce s-a aruncat de la etajul 6 al unui bloc de pe Bulevardul 21 Decembrie 1989.La data de 24 februarie a.c., in jurul orei 22.50, Poliția municipiului Cluj-Napoca a fost sesizata despre faptul ca un barbat ar fi cazut pe trotuar de la etajul unui bloc,…

- Un barbat a murit in aceasta seara, dupa ce a cazut de la etajul unui bloc din Cluj-Napoca. Barbatul ar avea in jur de 70 de ani, iar caderea s-ar fi produs de la etajul VII al blocului. „Pompierii din cadrul Detașamentului 1 Cluj-Napoca au intervenit in aceasta seara pentru a acorda primul ajutor calificat…

- Catalin Bordea: „Am vazut-o la știri! Mi-era greu sa cred ca este in fața mea“. Cel de-al doilea episod din noul sezon iUmor ii va face pe cei patru jurați, dar și pe toți cei prezenti pe platoul de televiziune sa se simta ca intr-un roller coaster emoțional.

- Incident șocant, in noaptea de miercuri spre joi, pe Bulevardul Gheorghe Lazar din Timișoara. Un tanar de 24 de ani a murit dupa ce a sarit de la etajul zece al unui bloc. Era sub influența bauturilor alcoolice.