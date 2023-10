Stiri pe aceeasi tema

- Israelul vrea sa schimbe granițele in Gaza: 'Teritoriul va scadea!'Ministrul israelian de Externe, Eli Cohen, a declarat pentru Radioul Armatei: „La sfarșitul acestui razboi, nu numai ca Hamas nu va mai fi in Gaza, dar și teritoriul Gaza va scadea”, relateaza Times of Israel.Precizarea este o indicație…

- Ministrul de externe al Chinei, Wang Yi, a declarat ca Israelul a mers prea departe ca raspuns la invazia de saptamana trecuta de catre Hamas. Potrivit Xinhua, China are un interes in a ajuta la rezolvarea conflictului și a problemelor de baza care implic

- Ministrul britanic de externe, James Cleverly, a declarat ca moartea civililor palestinieni din Fașia Gaza ar trebui sa fie pusa in primul rand pe seama gruparii Hamas. Cleverly a spus ca Hamas este cea mai mare amenințare pentru palestinieni. “Ei se ascund in spitale și școli, folosind femei și copii…

- Liderul organizatiei paramilitare Hezbollah a discutat cu ministrul de externe al Iranului, aflat in vizita in Liban, despre „pozitiile ce trebuie adoptate” pe fondul razboiului dintre Israel si Hamas, a anuntat vineri formatiunea pro-iraniana, informeaza AFP, potrivit Agerpres. Ministrul de externe…

- Ministrul ceh de externe, Jan Lipavsky, a anuntat ca a mers in Israel marti, afirmand ca este primul responsabil politic strain care a facut acest lucru dupa atacul Hamas asupra Israelului, noteaza AFP, potrivit agerpres.ro. “Am vrut ca aceasta vizita sa confirme ca Republica Ceha sprijina pe deplin…

- Ministrul roman de Externe, Luminița Odobescu, a dat informații in legatura cu situația romanilor pe care razboiul declanșat de Hamas i-a surprins in Israel. Ea precizeaza ca pana luni dimineața au fost repatriați 802 cetațeni romani din Israel.

- Grav bulversat de atacul ucigaș – cel mai puternic de la crearea statului -, Israelul a declarat oficial razboi gruparii Hamas. Un bilanț dat publicitații duminica seara tarziu anunța ca numarul morților de ambele parți depașește 1.100, din care 700 sunt israelieni, 2300 sunt raniți și in jur de 150…

- Mai multe curse aeriene au adus acasa cateva sute de romani din Israel, in aceasta dimineața. Unii compatrioți, care au fost contactați de Ambasada Romaniei, au spus insa ca prefera sa-și continue vacanța acolo, noteaza Antena 3 CNN, citand surse la curent cu situația. Ministrul roman de Externe, Luminița…