- Parinții il acuza pe proprietar ca apa pe care o folosea la prepararea hranei provine dintr-o hazna.„Dupa ce a mancat ce li s-a dat acolo, copilul meu a avut varsaturi pana la deshidratare și a ajuns la medic cu glicemie foarte mica, dupa cum mi-au zis doctorii din Poiana Brașov. I-au facut repede niște…

- Volodimir Zelenski a ajuns la Paris, miercuri seara, la bordul unei aeronave. Este a doua etapa a vizitei surpriza facuta de președintele ucrainean care cauta sa obțina de la liderii europeni avioane de lupta. Cu detalii, corespondentul TVR la Paris, Mihaela Antoche.

- In octombrie, Coalitia Darwin Climax si organizatia ucraineana Razom We Stand au depus o plangere la unitatea antiterorism a Parchetului din Paris, pentru ceea ce a considerat ca sunt acte de complicitate la crime de razboi care ar fi putut fi comise de TotalEnergies in Ucraina. Avocatii grupurilor…

- Garda de onoare pentru Lionel Messi la revenirea la PSG, dupa ce a caștigat Cupa Mondiala cu Argentina. Superstarul a avut o vacanța prelungita, dupa triumful de la Mondialul qatarez. Intors la Paris in calitate de campion mondial, Messi a avut parte de o primire calduroasa din partea colegilor, dar…

- O profesoara a trait șocul vieții, dupa ce a despachetat cadoul de Craciun, primit de la parinții elevilor ei. Femeia nu s-a abținut și a publicat imaginile pe TokTok, iar oamenii din mediul online au reacționat, spunand ca nu li se pare o idee potrivita de cadou.

- Ministerul Afacerilor Externe a transmis vineri, 16 decembrie, ca Ambasada Romaniei la Paris „a primit prin poșta un plic atipic, de mici dimensiuni”, care conținea mai multe șervețele și „o cantitate de aproximativ 50 grame de praf alb”.Conform MAE, reprezentanții misiunii diplomatice au urmat procedurile…