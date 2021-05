O fată de 12 ani a deschis focul într-o școală din SUA: Trei persoane rănite ​Trei persoane au fost împușcate de o eleva de 12 ani care a venit la școala cu pistolul și a deschis focul, fiind imobilizata în cele din urma de catre un profesor. Incidentul a avut loc la o școala generala din orașul Rigby, Idaho, cele trei persoane scapând cu viața.



Fata, eleva în clasa a șasea, se afla pe holul școlii joi dimineața când a scos pistolul din rucsac și a început sa traga, doua persoane fiind ranite. Apoi a fugit în curte, unde a ranit o a treia persoana.



În cele din urma, un profesor a reușit sa o dezarmeze și a… Citeste articolul mai departe pe hotnews.ro…

Sursa articol: hotnews.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Eveniment 9 persoane și-au pierdut viața, pe drumurile din județ, de la inceputul anului; alte 6 au fost grav ranite aprilie 20, 2021 10:03 Noua persoane și-au pierdut viața, de la inceputul anului, in accidente rutiere produse pe drumurile din județ, iar alte șase au fost grav ranite, potrivit Biroului…

- Un individ inarmat este suspectat ca a deschis focul joi la un magazin de mobila din statul american Texas. Conform primelor declaratii ale politiei, cel putin o persoana este decedata, iar alte cinci sunt ranite. Suspectul a fost prins si se afla in custodia politiei.

- Trei elevi ai unui liceu din orașul elvețian Basel au bagat toata clasa in carantina pentru zece zile dupa ce și-au falsificat rezultatele testelor Covid-19 in incercarea de a scapa de ore.

- In ultimele 24 de ore, 22 de persoane din Bistrița-Nasaud au fost confirmate cu CoVid-19, dupa efectuarea a 66 de teste. Incidența la nivel de județ este de 1,89/1000 de locuitori. Totodata, autoritațile au raportat și doua decese. In același interval au fost administrate 573 de doze de vaccin anti-covid.…

- Incidentul a avut loc luni 1 martie. Elevul a mers la scoala cu o ciocolata si un martisor confectionat de el si i l-a oferit invatatoarei, numai ca aceasta l-a umilit in fata colegilor, spunandu-i ca martisorul este urat si ca el nu a fost in stare sa cumpere un martisor de calitate. Baietelul a ajuns…

- Cristina Gheorghe, cofondator SuperTeach: ”Inteligența emoționala, latura care prezice succesul unei persoane in viața, lipsește din școala romaneasca. Gestionarea emoțiilor devine esențiala pentru creșterea performanțelor școlare ale copiilor” Teodor Nițu, profesor roman in Japonia: ”Copiii fericiți…

- Trei persoane au fost ucise și doua au fost ranite intr-un magazin de arme din Louisiana, SUA. Incidentul s-a produs sambata, intr-un magazin de arme din statul Louisiana, la doar cațiva kilometri nord-vest...

- "Copiii acestei clase, IV C, sunt relocati intr-o sala de clasa de la Liceul Emil Racovita. Aceasta sala de clasa a fost dotata de catre scoala gazda cu lampa UV, cu raze ultraviolete. Conform prescriptiilor din manualul de utilizare, aceasta lampa nu are voie sa functioneze in prezenta persoanelor…