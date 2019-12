Stiri pe aceeasi tema

- O tanara de 11 ani a ajuns la spital dupa ce a cazut de la etajul 1 al scolii unde invata. Surse din apropierea anchetei au sustinut ca se cerceteaza si posibilitatea unei tenative de suicid.

- Cantaretul Marius Marian Ivancea, cunoscut ca „What"s Up", a fost dus la Sectia 17 de Politie din Capitala, luni seara, dupa ce a fost reclamat de o femeie, care a sunat la 112 si a spus ca barbatul o agreseaza. Politistii au mers la locul indicat, in Sectorul 5 al Capitalei, unde cel reclamat a devenit…

- Doi elevi, un baiat de 14 ani și o fata de 15 ani, au fost fost transportați la spital, marți dimineața, dupa ce au fost accidentați de un microbuz pe trecerea de pietoni. Cei doi sunt veri și se indreptau spre școala, scrie Mediafax.Potrivit IPJ Sibiu, cei doi copii traversau strada regulamentar,…

- O acrobata de 19 ani, angajata a unui circ din Budapesta, a ajuns la spitalul din Hunedoara cu mai multe fracturi cauzate de caderea de la inaltime in timpul unui spectacol. Politistii au deschis un dosar penal „in rem” pentru vatamare corporala din culpa. Cercetarile se desfasoara sub supravegherea…

- O fata in varsta de 7 ani a murit, miercuri seara, in localitatea Crancesti, din judetul Bihor, dupa ce peste ea a cazut o poarta de fotbal aflata pe terenul de fotbal al scolii. Surse judiciare au declarat, pentru MEDIAFAX, ca fata in varsta de 7 ani s-ar fi jucat miercuri seara pe terenul din curtea…

- O tanara de 17 ani, din localitatea Gheorghița, județul Prahova, este cautata de polițiști dupa ce a plecat la școala, dar nu a mai revenit acasa. Potrivit Poliției Prahova, dispariția fetei a fost semnalata marți seara. Polițiștii din Pucheni au fost sesizați ca adolescenta din comuna Gheorghița…

- O femeie in varsta de 73 de ani a murit, joi, dupa ce a cazut de la ferestra apartamentului in care locuia, situat la etajul sase al unui bloc din municipiul Craiova. Politistii au deschis o ancheta pentru a stabili imprejurarile in care femeia si-a pierdut viata potrivit news.roPotrivit reprezentantilor…

- Accident grav la o școala din Bistrița Nasaud. Un copil de 13 ani este in coma, dupa ce a cazut 8 metri in gol. Era in pauza și s-a urcat pe balustrada scarilor, iar intr-o clipa de neatenție s-a prabușit de la etajul al doilea al cladirii. Inspectoratul școlar face o ancheta la școala și vrea sa afle…