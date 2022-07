O fată de 10 ani și o femeie, înjunghiate mortal. Agresorul s-a sinucis O fata de 10 ani și o femeie de 35 de ani au fost injunghiate mortal. Agresorul s-a sinucis, au anunțat anchetatorii care s-au deplasat la fața locului. Sambata, la ora 17.40, Inspectoratul de Poliție Județean Bacau a fost sesizat prin 112, despre faptul ca, in comuna Gioseni ar fi trei persoane injunghiate. La fața […] Articolul O fata de 10 ani și o femeie, injunghiate mortal. Agresorul s-a sinucis a aparut prima oara pe PRESSALERT.ro . Citeste articolul mai departe pe pressalert.ro…

Sursa articol si foto: pressalert.ro

