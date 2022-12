O fată de 10 ani a murit intoxicată cu monoxid de carbon, în baie Final tragic pentru o copila de 10 ani, care și-a vazut sfarșitul in propria baie, intoxicata cu monoxid de carbon. „Din pacate, s-a declarat decesul fetitei in varsta de 10 ani. I s-au efectuate manevre de resuscitare de catre echipajele medicale, insa fara raspuns. Posibil intoxicatie cu fum sau gaz intr-o baie”, au transmis reprezentantii ISU Arges. Inspectoratul de Politie Judetean (IPJ) Arges a anuntat ca a fost deschisa o ancheta in acest caz. „In seara zilei de 16 decembrie a.c., politistii din cadrul Politiei Municipiului Campulung au fost sesizati despre faptul ca la un imobil din localitatea… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

