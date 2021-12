Stiri pe aceeasi tema

- Un politist aflat la volanul unei autospeciale de politie a lovit, luni seara, o tanara de 21 de ani in localitatea Agnita, judetul Sibiu. Tanara traversa strada, iar in urma accidentului a decedat. Agentul este cercetat penal pentru accident, dar s-a demarat si o verificare interna, barbatul fiind…

- Un barbat din localitatea Carașova și-a pierdut viața, dupa ce a fost spulberat de o mașina. Din pacate, batranul a murit pe loc. Victima a fost acroșata de o mașina condusa de o fata in varsta de 21 de ani.

- Un tanar de 19 ani a fost izbit de o masina, pe DN 73, intre Pitesti si Campulung Muscel, cel mai probabil in urma unei traversari neregulamentare. La volanul autotovehiculului se afla un alt tanar.

- O femeie a murit dupa ce mașina pe care o conducea a ieșit de pe șosea și s-a rasturnat. Accidentul s-a produs pe DN1, in județul Sibiu. Victima, o femeie de 53 de ani, din Sibiu, a fost proiectata pe geamul mașinii, conform Mediafax. Echipajul medical de la SMURD a constatat decesul…

- Un tanar de 21 de ani și-a pierdut viața, dupa ce a fost spulberat de un autoturism. Acesta ar fi sesizat o defecțiune la autoturism și a oprit pe banda de urgența, dar nu a avut posibilitatea de a semnaliza și nu a fost observat de oamenii din trafic. Accidentul a avut loc pe autostrada A3 Kreuz Breitscheid,…

- Un copil in varsta de 14 ani a murit, vineri seara, spulberat de o mașina, pe Drumul Național 7, in localitatea Slobozia Moara, județul Dambovița. Din primele date ale polițiștilor dambovițeni, șoferul in varsta de 24 de ani, in timp ce conducea mașina pe DN 7, in Slobozia Moara, ar fi acroșat si accidentat…

- Un sofer in varsta de 44 de ani a fost ranit grav si a decedat la spital, joi, dupa ce a intrat cu masina intr-un copac de pe marginea DN7, in judetul Arad, potrivit Agerpres. "Un barbat din Arad, in timp ce conducea un autoturism pe DN 7, dinspre Pecica spre Nadlac, la km 571+240 m a parasit…

- A murit și al patrulea pasager al mașinii implicate in goaznicul accident petrecut joi pe centura municipiului Radauți care fusese dus in stare de inconștiența la spital. Asta dupa ce alții trei au murit pe loc. Este vorba de barbat cu cetațenie ucraineana in varsta de 36 de ani. El avea traumatism…