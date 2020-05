O farmacistă a refuzat un client și a devenit victimă. Gest extrem comis de bărbat Un barbat din Timișoara a mers la o farmacie , joi seara, și a vrut sa cumpere mai multe medicamente care conțin amfetamina. Farmacista i-a cerut rețeta clientului, dar acesta nu avea recomandarea scrisa a medicilor. Așa ca a refuzat sa-i elibereze produsele. Barbatul s-a enervat, a intrat peste femeie, a luat medicamentele și o suma de bani, conform pressalert.ro. Dupa ce a scapat de jefuitor, farmacista a sunat la 112, iar poliția a ajuns la fața locului. Oamenii legii incearca sa dea de urma clientului. Citeste articolul mai departe pe evz.ro…

Sursa articol: evz.ro

