Surse din randul anchetatorilor sustin ca o femeie din comuna Costuleni a sesizat politia spunand ca in dimineata zilei de 7 septembrie a vazut un vecin, care se afla in proces de divort, aruncand o substanta in fantana. O zi mai tarziu, culoarea si gustul apei erau schimbate, iar mirosul era intepator. Analizele efectuate ulterior au identificat doua substante, intre care si un pesticid care este toxic pentru mediul acvatic si cu efect pe termen lung.

