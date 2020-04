Stiri pe aceeasi tema

- Zeci de saci de gunoi au fost depozitați la intrarea intr-un centru de carantina din orașul Galați, unde sunt cazați sute de galațeni veniți din Spania, Italia, Germania sau Spania. Imaginile au starnit...

- Pe timpul misiunilor au fost aplicate 54 sanctiuni contraventionale in valoare de 107400 lei, din care 35 sanctiuni in cuantum de 102000 lei au fost aplicate pentru nerespectarea masurilor de izolare la domiciliu. In data de 08.04.2020, in jurul orei 05.00 un echipaj de jandarmi a intervenit la un centru…

- Barbatul, in varsta de 34 de ani, recent intors din Italia, este cazat in centrul de carantina special constituit in tabara scolara "Codrii de arama" din localitatea Agafton, iar duminica dimineata ar fi avut o cearta cu sotia sa, anunța Agerpes.Un barbat de 34 de ani din municipiul Botosani a fost…

- Zeci de masini sunt blocate la intrarea in tara dupa ce un grup de 25 de romani a refuzat sa ramana la un centru de carantina din judetul Arad. Reprezentantii vamali declara ca foarte multi romani care se intorc din Italia considera masurile emise de autoritati prea drastice, in special pentru cei din…

- Un deputat PAS este in carantina, dupa ce, recent, s-a intors din Italia.Este vorba despre Galina Sajin care a ajuns in parlament in locul Maiei Sandu.Deputatul a venit din Italia in data de 26 februarie, unde a stat 5 zile, mai exact la Bologna, pentru niste investigatii medicale.

- Trei persoane din Dolj, care s-au intors recent din Italia, au fost bagate forțat in carantina intr-un centru special amenajat in Craiova. Potrivit autoritaților din Dolj, cei trei cetațeni sunt din localitatea Sadova și au ajuns in țara pe cale terestra. Directorul DSP Dolj, Ludmila Prunariu, a declarat,…

- Scandal de proporții la Bacau. Parinții elevilor cazați la caminul Colegiului Tehnic de Comunicații NV Karpen din Bacau, s-au revoltat dupa ce Prefectura a decis relocarea copiilor pentru a face loc posibililor suspecți de contaminare cu coronavirus, veniți din Italia.

- Femeia care a venit din Italia dupa ce a intrat in contact cu o persoana ce prezinta semne de imbolnavire cu coronavirus, a fost transferata in noaptea de duminica spre luni in tabara de la Arbanasi, unde autoritatile buzoiene au decis ca sunt conditii pentru a fi izolati suspectii de coronavirus. Potrivit…