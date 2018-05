Stiri pe aceeasi tema

- Atentatele sinucigase din trei biserici din Surabaya, soldate cu 13 morti, duminica, au fost comise de o familie de sase persoane, inclusiv copiii, a declarat seful politiei indoneziene, Tito Karnavian, citat de DPA. Familia atentatorilor - inclusiv doua fete in varsta de 12 si 9 ani - revenise recent…

- Tatal familiei a provocat explozia unei masini capcana, doi fii in varsta de 18 si 16 ani au folosit motocicleta in atac si mama a fost cu alti doi copii de 12 si 9 ani. Primul atac a fost comis in Biserica Santa Maria, in urma caruia patru persoane au murit, inclusiv atacatorul. "Sotul…

- Cel putin opt persoane si-au pierdut viata si alte 38 au fost ranite duminica in atentate cu bomba, printre care unul sinucigas, impotriva unor biserici din Surabaya, in Indonezia, tara cu cel mai mare numar de musulmani din lume, a informat politia, relateaza AFP. Cele trei atacuri au fost comise in…

- Autoritatile britanice au anuntat inchiderea unui site aflat la originea a peste patru milioane de atacuri informatice in lume, in cadrul unei operatiuni internationale care a condus la mai multe arestari, relateaza AFP, citata de News.ro. Site-ul putea fi inchiriat cu 14,99 dolari.

- Un tata iși cauta disperat copiii dupa ce soția lui ar fi disparut fara urma! Invitat la emisiunea „Acces Direct”, barbatul incearca sa iși spuna amarul din suflet, doar ca astfel ies la iveala detalii șocante, marturisite chiar de socrul sau! Care este adevarul?

- „Zambea mereu si radea mult. Asa o tin minte pe Monica. Dar ochii ei spuneau o alta poveste. Erau tristi. A iubit un om care nu a meritat-o si cu care parintii ei nu au fost de acord niciodata. Dar ea si-a urmat inima pana la capat. Fara sa stie ca iubea un monstru. Era o femeie pe cat de frumoasa,…

- "Scoala Altfel" in studiourile de televiziune si de radio. Elevii clasei a 8-a A, de la scoala generala numarul 30, au petrecut cateva clipe la trustul de presa MIX, la MIX TV si la Radio Brasov. Copiii au vrut sa afle detalii despre meseria de jurnalist si despre modalitatile in…

- Femeia de 47 de ani din Bals are din nou motive sa traiasca. Recent, aceasta a aflat ca este insarcinata cu gemeni, fata si baiat. Fata de 23 de ani si baiatul de 24 de ani si-au pierdut viata in luna mai a anului trecut. Cei doi voiau sa ajunga la facultate si se indreptau spre Craiova. La…