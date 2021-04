Stiri pe aceeasi tema

- Aniko și Romeo au patru copii și stau in zona Ronaț. Acasa pentru ei inseamna o locuința de 20 mp pe care au primit-o in schimbul ingrijirii unor animale. Curent au doar cand generatorul vechi are de gand sa porneasca. Printre nevoi și dureri, parinții au o dorința arzatoare - botezarea copiilor.

- Astazi, ora 06.25, am fost sesizati prin apel 112 cu privire la faptul ca pe DN 2 – E 85, in zona localitații Garoafa a avut loc un accident rutier in care au fost implicate doua autoturisme și un tir, patru persoane fiind ranite, dintre care doua fete minore, in varsta de 11, respectiv 13 ani. Traficul…

- Atleții copii de la CSS Focșani s-au intors cu o medalie de aur și doua medalii de argint de la Finala Campionatului Național de sala care a avut loc la București in perioada 25-27 martie. La 200 metri, Andrei Gabriel Bejanaru, care se pregatește cu profesorul Radu Braguța, a caștigat titlul de campion…

- O asociație de la Sorțoasa vrea sa creeze un adapost pentru locuitorii comunei care ar ramane fara adapost. In sprijinul acestei inițiative a solicitat sprijin și din partea administrației locale. „Tradiție pentru viitor”, caci despre aceasta asociație este vorba a hotarat sa foloseasca pentru acest…

- Trafic dirijat DN2E85, la intrare in Spataru, in urma unui accident rutier in care au fost implicate 3 mașini. Din primele date de la fața locului, este vorba despre coliziuni fața-spate, doi dintre șoferii autoturismelor implicate sunt din Vrancea – un barbat de 42 de ani și o femeie de 51 de ani,…

- Viața omului este atat de fragila, incat i se poate schimba intr-o secunda. Marian Paraschiv, un tanar de 24 ani din Mirceștii Noi, a fost omul nepotrivit la locul nepotrivit in a treia zi de Craciun a anului trecut, cand mașina pe care o conducea a intrat in coliziune cu un alt autoturism. In urma…