O familie, o casă 2022. Șapte recomandări esențiale pe care ți le oferim, după ce am discutat cu băncile (II) La ce trebuie sa fiu atent atunci cand compar mai multe oferte ale bancilor: la nivelul dobanzii? La cel al DAE? La nivelul ratei lunare? Cum sa aleg oferta care mi se potrivește cel mai bine? La ce se uita o banca cu atenție atunci cand analizeaza un dosar și cum aș putea sa obțin un scor cat mai bun la banca? Acestea sunt doar cateva intrebari pe care orice solicitant de credit ipotecare și le pune. Așa ca am discutatcu bancile pentru a-ți putea face cateva recomandari. Citeste articolul mai departe pe hotnews.ro…

Sursa articol si foto: hotnews.ro

