Stiri pe aceeasi tema

- Potrivit IPJ Constanta, astazi, in jurul orei 5.15, politistii rutieri au fost sesizati cu privire la producerea unui accident rutier, la intersectia DN 39 cu Autostrada A4.Deplasati la fata locului, politistii au constatat faptul ca un autoturism, condus de un barbat, de 37 de ani, a acrosat sensul…

- Se schimba regulile de circulație in sensul giratoriu. Actualele prevederi lasa prea mult loc pentru interpretari, sunt de parere cațiva parlamentari care au propus modificarea legii. Pentru ca schimbarile sa devina oficiale, proiectul de lege inițiat trebuie sa fie adoptat de Parlament, promulgat de…

- Jordan Gele a explicat ce cauta un atacant de 30 de ani sa vina din Occident la o echipa mica din liga secunda din Romania și cum se implementeaza in viața de aici Jordan Gele este un fotbalist francez care a decis o aventura in Romania cu scopul declarat de a-și face un nume și sa urce in primul eșalon…

- Un tanar, in varsta de 23 de ani, a condus un autoturism pe DJ 592 dinspre Timișoara spre Moșnița Noua, iar la un moment dat a intrat in coliziune cu rondoul din sensul giratoriu și s-a rasturnat. In urma impactului, o tanara de 16 ani, pasagera in autoturism, a fost ranita și transportata la spital.…

- David Bowie si familia Kardashian par sa inspire unii parinti in cautare de prenume pentru copii lor in Anglia si Tara Galilor: Ziggy si Saint sunt din ce in ce mai la moda, relateaza AFP. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro pe Facebook stiripesurse.ro…

- Pentru a micșora costurile incalzirii apartamentului in care locuia, un barbat de 50 de ani a renunțat la incalzirea prin centrala termica și a pornit gratarul cu carbuni in mijlocul sufrageriei. Proprietarul, soția și nepotul lor au ajuns la spital cu intoxicație cu monoxid de carbon, a transmis poliția…

- MASURA…Chiar daca procurorii au cerut masura arestului preventiv, vasluianul de 21 de ani care s-a dovedit cascador de ocazie, scapa doar cu controlul judiciar. Decizia aparține magistraților Judecatoriei Vaslui, dar nu este definitiva. Tanarul a ajuns in fața judecatorilor de drepturi și libertați…

- Printul William si sotia lui, Kate, vor parasi resedinta lor din centrul Londrei si se vor muta in proximitatea Castelului Windsor, unde locuieste regina Elisabeta a II-a, o decizie luata in interesul copiilor lor, a anuntat biroul de presa al ducilor de Cambridge, citat de AFP. Fii la curent…