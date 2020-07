Un tanar de 25 de ani, din comuna Ghercesti, a produs un accident mortal, ieri-dimineata, pe Centura de Nord a Craiovei. Tanarul, care conducea un Seat, a intrat pe contrasens si a lovit in plin un autoturism care circula din sens opus. In urma impactului violent au murit cei doi soferi, dar si o fetita de sase ani, pasagera in masina care circula regulamentar. Mama fetitei a fost ranita grav si a fost transportata la Spitalul de Urgenta Craiova. Oamenii legii au stabilit ca tanarul de 25 de ani a intrat intentionat pe contrasens pentru a-si pune capat zilelor. A reusit acest lucru, insa cu pretul…