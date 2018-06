Stiri pe aceeasi tema

- O tragedie de neimaginat a avut loc marti seara in orasul Rovinari, din judetul Gorj. Trei persoane au murit, in urma unei intoxicatii cu monoxid de carbon. Este vorba de doi parinti de 32 si 39 de ani, dar si de fiica lor in varsta de 12 ani.

- ISU Gorj a fost solicitat pe numarul unic pentru apeluri de urgenta 112 sa intervina la o garsoniera situata pe strada 22 Decembrie din orasul Rovinari pentru salvarea a 3 persoane posibil intoxicate cu gaze. La fata locului s-au deplasat un echipaj din cadrul SVSU Rovinari, un echipaj de stingere…

- Politia Rovinari a fost sesizata prin apelul 112 cu privire la faptul ca intr-un apartament din localitate au fost gasite trei persoane fara semne vitale, posibil decedati, familie soț 39 ani, soție 32 ani și fetița de 12 ani. Din primele informații, se pare ca ar fi o scurgere de gaze de la un boiler.…

- Politia Rovinari a fost sesizata prin apelul 112 cu privire la faptul ca intr-un apartament din localitate au fost gasite trei persoane fara semne vitale, posibil decedati, familie soț 39 ani, soție 32 ani și fetița de 12 ani. Din primele informații, se pare ca ar fi o scurgere de gaze de la un boiler.…

- O fetița de 5 ani, data disparuta luni de parinți, a fost gasita moarta, marți dimineața, intr-o cladire dezafectata, in zona fostului combinat din Baia Mare. Poliția are suspiciuni ca micuța ar fi fost ucisa. Fetița a disparut de acasa luni la pranz, iar parinții au cautat-o pana noaptea tarziu, cand…

- O fetita in varsta de 3 ani din Oltenita a disparut luni, fiind cautata de politistii. In cele din urma, fetița a fost gasita in raul Argeș, la trei kilometri de casa. Inițial, toate forțele de ordine se mobilizasera pentru a gasi fetița. "Politistii din Calarasi cauta o copila, de 3 ani, care a disparut…

- Giulia Ionela Gabriela Colgiu, copila de trei anișori din județul Calarași, a fost gasita fara suflare. Trupul micuței a fost descoperit dupa ce mai multe echipe de cautare și salvare au scotocit fiecare loc din jurul casei. Anchetatorii au declarat ca, la prima vedere, fetița nu a suferit leziuni,…

- O fetita in varsta de 3 ani din Oltenita a disparut luni, fiind cautata de politistii. In cele din urma, fetița a fost gasita in raul Argeș, la trei kilometri de casa.Inițial, toate forțele de ordine se mobilizasera pentru a gasi fetița. "Politistii din Calarasi cauta o copila, de 3…