Stiri pe aceeasi tema

- O familie de cinci persoane a fost scoasa dintre daramaturi in provincia turca Gaziantep, in cursul zilei de sambata, la cinci zile dupa cutremurul de luni, scrie BBC. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro pe Facebook stiripesurse.ro × NEWSLETTER ×…

- Echipele de salvare din Romania au reusit sa gaseasca inca un supravietuitor sub blocurile daramate in Turcia, in urma cutremurelor fevastatoare care au afectat si Siria.Ei au reusit sa scoata de sub daramaturi o femeie, constienta si cooperanta. "La solicitarea expresa a autoritatilor turce, misiunile…

- Numarul oamenilor care și-au pierdut viața in urma cutremurului, in Turcia și Siria, este in continua creștere. Eforturile salvatorilor de a gasi supraviețuitori se desfașoara contracronometru, avand in vedere ca șansele de a gasi pe cineva in viața sunt deja foarte mici. Bilanțul deceselor a depașit…

- Peste 8.700 de persoane au fost ucise in Turcia și Siria in urma cutremurelor de luni, anunța BBC. Bilanțul victimelor din Turcia a crescut la 6.234 de morți, potrivit agenției pentru dezastre din aceasta țara. Este dificil de verificat numarul din Siria, dar presa de stat din țara afirma ca aproximativ…

- Peste 8.100 de oameni au murit iar in jur de 27.400 sint raniți, in Turcia și Siria, in urma celor doua cutremure devastatoare produse luni, la distanța de 9 ore unul de altul, in regiuni relativ apropiate. De asemenea, mai mult de 8.000 de persoane au fost trase pina acum dintre darimaturi in Turcia…

- Mii de oameni și-au gasit sfarșitul ieri, in urma cutremurului devastator care a afectat Turcia și Siria. In zona din Turcia in care orașe intregi au fost distruse se afla și familia unei vedete de la noi. Gazi Demirel, un artist de origine turca, a aflat azi ca mulți membri din familia lui au fost…

- FOTO VIDEO| CUTREMUR de 7,8 pe scara Richter, in Turcia, la granița cu Siria. Peste 1.200 de persoane au decedat FOTO VIDEO| CUTREMUR de 7,8 pe scara Richter, in Turcia, la granița cu Siria. Peste 1.200 de persoane au decedat Cel mai puternic cutremur din ultimii 25 de ani din Turcia, cu magnitudinea…

- Lora traiește o frumoasa poveste de dragoste cu Ionuț Ghenu de mai bine de mai bine de 8 ani. Artista a fost casatorita 2 ani cu Dan Badea, iar divorțul lor a starnit multe controverse la vremea respectiva. Doi ani a durat mariajul Lorei cu comediantul Dan Badea, pentru ca artista nu s-a mai simțit…