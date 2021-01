O familie formată din cinci persoane, între care și o femeie însărciantă, printre victimele accidentulri aviatic din Indonezia Cinci persoane din aceeasi familie, o femeie insarcinata si tineri proaspat casatoriti se numara printre victimele tragediei aviatice de sambata, din Indonezia, relateaza CNN si BBC, potrivit news.ro. Zborul SJ182 a pierdut contactul cu controlorii de trafic sambata, la scurt timp dupa ora locala 14.40, la aproximativ patru minute de la decolarea de pe aeroportul international Soekarno-Hatta. La bord se aflau 50 de pasageri si 12 membri ai echipajului. Salvatorii, care pana acum au gasit in mare bucati de avion si ramasite umane, cauta in continuare. CNN si BBC prezinta detalii… Citeste articolul mai departe pe stiripesurse.ro…

- Resturi ale avionului si fragmente de corpuri au fost gasite in zona in care a disparut, in largul unor insule indoneziene, un avion Boeing 737-500 al companiei Sriwijawa care avea 62 de persoane la bord, a anuntat, duminica, politia din Indonezia.

