Stiri pe aceeasi tema

- O familie din Ucraina a incercat sa intre in Romania cu 1,6 milioane de dolari, a anuntat, duminica, printr-un comunicat de presa, Inspectoratul Teritorial al Politiei de Frontiera (ITPF) Iasi. Potrivit sursei citate, cei doi ucraineni, soti si sotie, s-au prezentat in Punctul de Trecere a Frontierei…

- FOTO: Refugiați de lux. O familie de ucrainieini a vrut sa intre in Romania cu 1,6 milioane de dolari și 50.000 de euro in bagaje O familie de ucraineni a vrut sa intre in Romania, prin vama Albița, cu 1,6 milioane de dolari și peste 50.000 de euro in bagaje. S-a intamplat sambata, 12 martie, la Punctul…

- In data de 12.03.2022, in jurul orei 17.00, la Punctul de Trecere a Frontierei Albița, s-au prezentat pentru a intra in Romania doi cetațeni ucraineni (soț și soție) cu un autoturism inmatriculat in Ucraina, informeaza Politia de Frontiera Romana. In baza analizei de risc, polițiștii de frontiera și…

- O familie de ucraineni a vrut sa intre in Romania, prin vama Albița, cu 1,6 milioane de dolari și peste 50.000 de euro in bagaje. Incidentul a avut loc sambata, 12 martie, la Punctul de Trecere a Frontierei Albița s-au prezentat doi cetațeni ucraineni, soț și soție, cu un autoturism inmatriculat in…

- O familie de ucrainieni a incercat sa intre, in cursul zilei de ieri, in Romania cu 1,6 milioane dolari si peste 50.000 euro, ceasuri, bijuterii si genti de marca. La Punctul de Trecere a Frontierei Albita s-au prezentat, sambata dupa-amiaza, pentru a intra in Romania, doi cetateni ucraineni, sot si…

- In data de 12.03.2022, in jurul orei 17.00, la Punctul de Trecere a Frontierei Albița, s-au prezentat pentru a intra in Romania doi cetațeni ucraineni (soț și soție) cu un autoturism inmatriculat in Ucraina. In baza analizei de risc, polițiștii de frontiera și lucratorii vamali au efectuat un control…

- FOTO| O familie din Ucraina a incercat sa intre in Romania cu 1,6 milioane dolari și peste 50.000 euro O familie din Ucraina a incercat sa intre in Romania cu 1,6 milioane dolari și peste 50.000 euro La Punctul de Trecere a Frontierei Albița s-au prezentat, sambata dupa-amiaza, pentru a intra in Romania,…

- O familie din Ucraina a incercat sa intre in Romania cu 1,6 milioane dolari și peste 50.000 euro, ceasuri, bijuterii și genți de marca. La Punctul de Trecere a Frontierei Albița s-au prezentat, sambata dupa-amiaza, pentru a intra in Romania, doi cetațeni ucraineni, soț și soție, cu un autoturism inmatriculat…