Stiri pe aceeasi tema

- REPETIȚIE… O familie din localitatea Popeni, comuna Zorleni, a trecut prin clipe de groaza in dimineața zilei de 7 ianuarie, cand o trupa de polițiști, mascați și jandarmi a navalit in locuința lor spargand ușa de la intrare cu berbecul! Au navalit apoi in dormitor, unde erau mama, tata și cele doua…

- UPDATE: „In jurul orei 8,43 se prezinta in Compartimentul de Primiri Urgențe un pacient de 52 de ani, din Zorleni, care in urma unui accident casnic accidental, prezinta o plaga taiata 1/3 inferioara coapsa dreapta. Starea pacientului este una grava, instabil hemo-dinamic, in șoc hemoragic. Intervenția…

- Toate strazile din oraș au fost blocate, iar toate persoanele care intra și ies din oraș au fost legitimate. Soyapango are o populație de de peste 290.000 de locuitori și este unul dintre cele mai mari orașe din El Salvador, aflat in vecinatatea Capitalei, potrivit bbc.com. Orașul este cunoscut drept…

- UPDATE: “Azi, 26 noiembrie 2022, ora 14:30, Poliția Municipiului Barlad a fost sesizata prin apel 112, cu privire la producerea unui eveniment rutier Cu ocazia verificarilor polițiștii au stabilit faptul ca, pe drumul național DN 24 A, pe raza localitații Popeni, comuna Zorleni, județul Vaslui, pe…

- VITEZOMAN… In aceasta dupa-amiaza s-a produs un accident rutier pe DN 24B, in localitatea Popeni, comuna Zorleni. Un autoturism marca Mercedes, care circula dinspre Murgeni spre Barlad, in localitatea Popeni, din cauza vitezei mari cu care conducea, a acroșat un alt autoturism care venea din sens opus.…

- STOCURI… Ministerul Sanatații a livrat, la mijlocul acestei saptamani, o noua tranșa de vaccin pneumococic, in baza solicitarilor medicilor de familie pentru luna noiembrie. Astfel, la Direcția de Sanatate Publica Vaslui au ajuns 4.000 de doze, urmand ca in aceasta perioada sa fie distribuite la cabinetele…

- CLEMENȚA… Neculai Constandache, in varsta de 55 de ani, din localitatea Popeni, comuna Zorleni, județul Vaslui, a fost condamnat la un an și 2 luni inchisoare cu suspendare, pentru savarșirea infracțiunii de ultraj și tulburarea ordinii și liniștii publice. Acesta a tulburat ordinea și liniștea publica…