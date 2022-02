Stiri pe aceeasi tema

- Zeci de mii de ucrainieni au ajuns pana astazi in Romania. La Vama Siret s-au format cozi de mașini și persoane care s-au refugiat in țara noastra. O familie din Kiev a ajuns, astazi, la o pensiune din apropierea Campulungului, pusa la dispoziție de soții Leonard și Liliana Soare. “Ce vina au, Vitolii…

- Un echipaj SMURD de prim ajutor calificat și un echipaj SMURD de terapie intensiva mobila au intervenit pentru resuscitare unui barbat, care a fost gasit in stop cardio-respirator in zona caii ferate din cartierul Prundu al municipiului Pitești. Din pacate, barbatul de 49 de ani nu a raspuns manevrelor…

- Un barbat in varsta de 71 de ani a murit la sfarsitul anului trecut, in ziua Sfantului Stefan, dupa o saptamana de chin acasa. Familia crede ca principalul vinovat este medicul de familie, care ar fi refuzat in repetate randuri sa vina sa il consulte la domiciliu pe pacientul care nu se putea deplasa.…

- Noua localitati din judetul Vrancea nu au medic de familie de mai multi ani, in prezent fiind nevoie de peste 60 de medici de familie pentru a acoperi necesarul in tot judetul, potrivit Casei de Asigurari de Sanatate (CAS) Vrancea. ‘La nivelul lunii ianuarie 2022, noua localitati din judet nu au medic…

- Trei persoane (un medic, un ambulanțier și o alta persoana cu titlu de intermediar) au fost reținute ieri de polițiștii anticorupție ai Serviciului Județean Anticorupție Dolj . Sub coordonarea procurorului de caz din cadrul Parchetului de pe langa Tribunalul Dolj polițiștii au realizat prinderea in…

- Catalin Bora, un barbat din Leș și-a transformat casa in atelier de construit automodele. In interior, afara ori in garaj, el lucreaza in fiecare noapte pentru a reproduce, la scara bine definita, mașini, avioane și drone.

- Aventura unui barbat, cunoscut sub numele de Durnse pe retelele de socializare unde a fost facuta publica povestea, pare desprinsa din filmele de groaza. Fotografiile au fost facute cand barbatul avea doar 15 ani. Nu se stie, insa, de ce a asteptat pana acum...In copilarie, Durnse si-a petrecut cea…

- FOTO, VIDEO| Imagini de poveste intr-un sat din Alba: O familie și-a decorat casa, pentru Craciun, cu mii de luminițe, iar locul a devenit o adevarata atracție FOTO, VIDEO| Imagini de poveste intr-un sat din Alba: O familie și-a decorat casa, pentru Craciun, cu mii de luminițe, iar locul a devenit o…