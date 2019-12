Stiri pe aceeasi tema

- O familie cu sase copii, din municipiul Suceava, se afla intr-o situatie foarte dificila deoarece au fost anuntati de proprietar ca trebuie sa paraseasca locuinta in care stau acum, iar administratia locala este in incapacitatea de a le acorda o casa sociala in care sa se mute. Constantin Tomegea ...

- Echipele de muncitori trimise marti sa asfalteze strada Randunicii din municipiul Suceava s-au lasat cuprinse de elan si au turnat asfalt peste tot ce au intalnit in cale, inclusiv in jurul singurului copac de pe strada. Un sucevean care a vazut pomul inconjurat de asfalt a facut o fotografie pe ...

- Un barbat de 49 ani, din com. Pojorata, in timp ce conducea ansamblul de vehicule format din autoutilitara si semiremorca, pe str. Mihai Eminescu din Campulung Moldovenesc, avand directia de deplasare Suceava spre Vatra Dornei, a oprit la semaforul electric situat la intersectia cu str. Dimitrie Cantemir,…

- Stocurile de material antiderapant existente la Sectia de Drumuri Nationale (SDN) Campulung Moldovenesc pentru iarna 2019-2020 sunt insuficiente, a informat in cadrul Colegiului Prefectural de vineri seful SDN, Liliana Dranca. Ea a precizat ca pe stoc sunt 4.970 de tone de sare, fata de cele 14.000…

- Liceul Silvic din Campulung Moldovenesc a gazduit, sambata, in perfecte conditii de organizare, cea de a zecea editie a Cupei Toamnei. La competitie au participat 92 de copii din judetul Suceava, dar și alti 14 copii de la clubul ACS Gambit din Husi, judetul Vaslui. S-au jucat sapte runde, in ...

- O familie din Bacau a fost spulberata de un motociclist, pe o sosea din satul Zemes, judetul Bacau, informeaza Deșteptarea.ro. Cei doi soți și copilul lor de 3 ai traversau strada prin loc nepermis. Pe camerele de supraveghere care au surprins accidentul se poate vedea cum cei doi adulti si fiica lor…

- Un scandal monstru a izbucnit pe o strada din Strehaia, Mehedinti, dupa ce un tanar care circula cu viteza a provocat un accident. Mai multi localnici au iesit in strada revoltati de faptul ca soferul vinovat a lovit un om in urma cu o saptamana. Oamenii au cerut sa i se puna fiola tanarului pe care…

- Un barbat in varsta de 35 de ani a furat cutia pentru donații dintr-o farmacie din Suceava și s-a plimbat cu „prada” la vedere, pe strada. Poliția municipiului Suceava a fost sesizata miercuri dimineata, la ora 8.22, prin 112, despre faptul ca in stația „Curcubeu” din Suceava se afla o persoana care…