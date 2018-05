Stiri pe aceeasi tema

- Este drama cu care se confrunta o familie din Murfatlar. Deoarece nu aveau bani destui sa plateasca factura la lumina, aceștia au mințit ca nepoțelul lor este bolnav de cancer. Au facut acest gest pentru a primi donații și a-și putea plati datoriile la stat.

- Ministerul Apararii Unitatea Militara 02550 Bucuresti cumpara proiectile si bombe, care vor ajunge in Vernesti judetul Buzau, Murfatlar judetul Constanta si Brasov. Ministerul Apararii Unitatea Militara 02550 Bucuresti scoate din conturi circa 21.687.030 de lei pentru achizitia de bombe. Potrivit anuntului…

- Noaptea de Inviere, in Arhiepiscopia Tomisului, a fost si in acest an una deosebita.Arhiepscopul locului, IPS Teodosie, a venit cu lumina pentru credinciosi de pe mare refacand, astfel, drumul savarsit de Sfantul Apostul Andrei catre meleagurile Dobrogei.Conform celor dinainte stabilite salupa de salvare…

- Daca ai ales libertatea: Ești o persoana vesela! Ai o intuiție bine dezvoltata care te ajuta sa gasești calea cea buna in orice situație. Incerci intotdeauna sa faci tot ce iți place și nu depinzi niciodata de opinia celor din jur. Cine sunt ei sa-ți spuna cum ar trebui sa traiești? Ai suficienta…

- Pentru executarea unor lucrari de reabilitare a conductei de alimentare cu apa, cu diametrul de 300 mm, din zona podului rutier din orasul Murfatlar, RAJA Constanta va intrerupe furnizarea apei potabile miercuri 28 martie si joi 29 martie 2018 in intervalul orar 08,00 16,00, informeaza SC RAJA SA. Vor…

- Iarna a paralizat țara! Autostrazile A2 Bucuresti – Constanta si A4 Ovidiu – Agigea sunt inchise marti dimineata, la fel ca si alte 25 de drumuri nationale, in timp ce pe trei drumuri nationale se circula restrictionat. Circulatia rutiera a fost inchisa, marti dimineata, pentru toate categoriile de…

- Un accident grav a avut loc miercuri seara in Constanța, acolo unde un șofer care nu a acordat prioritate pietonilor a lovit o familie care traversa strada regulamentar. Un copil de trei ani a murit, in urma impactului. Șoferul care a provocat accidentul este un tanar in varsta de 22 de ani. Martorii…

- O mama din Balti i-a condamnat pe cei trei copii ai sai la intuneric. Ei stau de 10 ani intr-o casa fara lumina. Iar motivul este de-a dreptul bizar: femeia nu poate incheia un contract de reconectare cu furnizorul pentru ca si-a pierdut actele de identitate.