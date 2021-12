Stiri pe aceeasi tema

- Un avion s-a prabușit pe o casa, in California. Din primele informații o persoana a fost grav ranita.O familie a supraviețuit in mod miraculos, dupa ce un avion mic s-a prabușit pe acoperișul casei lor, in timp ce se aflau inauntru - pe o strada numita in mod corespunzator

- O familie a supraviețuit in mod miraculos, dupa ce un avion mic s-a prabușit pe acoperișul casei lor, in timp ce se aflau inauntru - pe o strada numita in mod corespunzator „Aleea Miracolelor”, potrivit dailymail.co.ukPilotul aeronavei a fost ranit grav și este internat in urma accidentului.Potrivit…

- Un avion cu reacție F35 britanic s-a prabușit in Marea Mediterana, miercuri, in timpul unui zbor de rutina, relateaza Sky News. Pilotul a reușit sa se catapulteze la timp, insa aeronava de 100 de milioane de lire sterline a ajuns pe fundul marii.

- Un avion rus de transport s-a prabusit miercuri, cu sapte persoane la bord, la aterizare, in apropiere de orasul Irkutk, in Siberia, anunta Ministerul rus al Situatiilor de urgenta, fara sa prezinte imediat un bilant, relateaza AFP. Aeronava, un Antonov-12 (An-12), ”a disparut de pe radare” in timp…

- Un avion de dimensiuni medii s-a prabușit, marți, la cateva secunde de la decolare, in apropiere de Houston, Texas. Toate cele 21 de persoane aflate la bord au reușit sa iasa din aeronava inainte ca aceasta sa ia foc.

- Doua persoane au murit, iar alte doua au fost ranite dupa ce un avion de mici dimensiuni s-a prabușit peste cateva case, in apropierea unui liceu, lovind și un camion.Tragedia s-a produs in statul american California.

- Un avion care transporta parasutisti civili s-a prabusit duminica in centrul Rusiei, a anuntat Ministerul pentru Situatii de Urgenta, din primele informatii rezultand ca 16 persoane aflate la bord si-au pierdut viata, informeaza AFP.

- Un avion privat de mici dimensiuni, inmatriculat in Romania, s-a prabușit, duminica, peste o cladire din San Donato Milanese, o comuna din apropiere de Milano. Pilotul, copilotul, cei 6 pasageri, intre care și un copil, și-au pierdut viața.