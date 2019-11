Stiri pe aceeasi tema

- O familie din Alba Iulia care a dat in judecata CNAIR și constructorii lotului 1 al autostrazii A10 Sebeș Turda, care trece foarte aproape de casa ei, a obținut in instanța oprirea lucrarilor pana la instalarea unor panouri fonice. Decizia e definitiva, scrie Mediafax. Tribunalul Alba a admis…

- Curtea de Apel Bucuresti a hotarat luni ca Regia Autonoma de Distribuire a Energiei Termice Bucuresti (RADET) sa intre in faliment, decizia fiind definitiva. Judecatorii de la CAB au respins apelurile facute in proces, fiind mentinuta decizia luata in aprilie 2019 de Tribunalul Bucuresti,…

- Va reamintim, construcția montata de firma care se ocupa de lucrarile de reabilitare a Operei Romane a fost doborata, duminica la pranz, de rafalele de vant care s-au abatut peste Timișoara. Din fericire, nimeni nu a fost ranit, iar zona a fost securizata cu banda galbena de Poliția Locala.…

- Avocata Florenta Juganaru a reusit sa infranga inca odata Agentia Nationala de Integritate si verdictele acesteia. Ultimul pe lista clientilor pentru care a reusit sa castige actiunile in instanta este actualul primarul de la Albestii de Muscel, Catalin Manta, pe care ANI il declarase in conflict de…

- Accidentul a avut loc luni, pe strada Alba Iulia, intersecție cu Onisifor Ghibu din sectorul Buiucani al municipiului Chișinau. Potrivit martorilor oculari, șoferul automobilului Porsche Cayenne se deplasa cu viteza excesiva și a intrat in intersecție la culoarea roșie a semaforului. Automobilul…

- Inalta Curte de Casatie si Justitie (ICCJ) a decis vineri ca nu mai are competenta sa judece dosarul familiei Cosma, deoarece Vlad Cosma nu mai este deputat, procesul fiind mutat la Tribunalul Prahova. Un complet de trei judecatori s-a sesizat in oficiu si a decis ca nu mai este de competenta Instantei…

- Curtea de Apel Bucuresti a admis vineri actiunea CNSAS si a decis ca fostul presedinte Traian Basescu a colaborat cu Securitatea comunista. Decizia nu e definitiva. "Admite actiunea. Constata calitatea de colaborator al Securitatii in privinta paratului Basescu Traian. Cu recurs…