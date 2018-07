Stiri pe aceeasi tema

- O familie de ursi a fost fotografiata in apropierea Spitalului Clinic de Urgenta din Miercurea Ciuc, presedintele Consiliului Judetean Harghita, Borboly Csaba, postand pe Facebook fotografii cu animalele. Edilul cere relocarea de urgenta a ursilor, dar si un pla descentralizat de interventie in astfel…

- O familie de ursi a fost fotografiata in apropierea Spitalului Clinic de Urgenta din Miercurea Ciuc, presedintele Consiliului Judetean Harghita, Borboly Csaba, postand pe Facebook fotografii cu animalele. Edilul cere relocarea de urgenta a ursilor, dar si un pla descentralizat de interventie in astfel…

- Intervenție dificila a pompierilor intr-o localitate din Covasna pentru a salva o familie dupa digul s-a rupt. Ministerul Afacerilor Interne descrie, intr-o postare pe Facebook, reacția emoționanta a unui copil salvat de reprezentanții ISU."Se aflau in teren de mai multe ore atunci cand au…

- O femeie din Arges a postat pe Facebook doua filmulețe care ilustreaza cum iși desfașoara activitatea angajatele de la secția de Boli Infecțioase a Spitalului Județean. In cursul zilei de luni, femeia a ajuns la spital cu o adolescenta de 17 ani care avea nevoie sa fie consultata de un medic.…

- UPDATE Alexandru Jula se afla in stare grava la Unitatea de Primiri Urgente a Spitalului Judetean din Galati. Se pare ca artistul este tinut in viata cu ajutorul aparatelor, avand tensiunea foarte mica si probleme cu respiratia. Miercuri seara pe Facebook au aparut informatii potrivit carora artistul…

- Primarul stațiunii Sinaia, Vlad Oprea, a dezvaluit, intr-o postare publica, incidentul petrecut in apropierea Manastirii Sinaia, luandu-și totodata angajamentul de a-i descoperi pe faptași. Drujba i-a venit de hac, in numai cateva ore, arborelui aflat acolo de multa, foarte multa vreme. "Din pacate…

- Lidia Buble și Razvan Simion sunt impreuna de cațiva ani, insa nici pana astazi nu l-a prezentat parinților pe iubitul sau. Indragita artista a explicat care este motivul deciziei sale. Lidia Buble face parte dintr-o familie care respecta intocmai tradițiile și dogmele religioase, cu atat mai mult cu…

- O tanara din Timisoara a publicat pe Facebook cateva imagini care reflecta modul jalnic in care arata o sectie de septici a Spitalului Judetean din Timisoara. The post Noi imagini dezolante din spitalele din Timisoara appeared first on Renasterea banateana .