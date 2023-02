Stiri pe aceeasi tema

- O familie de 7 sirieni, dintre care 5 copii, care a supraviețuit cutremurului din sudul Turciei, a murit, vineri, intr-un incendiu izbucnit in casa in care se refugiase, din centrul țarii. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro pe Facebook stiripesurse.ro…

- O familie de sirieni, printre care cinci copii, care a supravietuit seismului devastator ce a lovit sudul Turciei, si-a gasit moartea in incendiul casei in care s-a refugiat in centrul tarii, informeaza media turce.

- O femeie in varsta de 42 de ani, care era imobilizata la pat, a murit, iar un adolescent de 16 ani a fost intoxicat cu fum si are cateva arsuri la bratul stang, in urma unui incendiu izbucnit sambata, la etajul al treilea al unui camin de nefamilisti din municipiul Hunedoara, informeaza News.ro . Incendiul…

- Un incendiu puternic a izbucnit miercuri seara in casa vaduvei lui Willy Michiels, antreprenor și fost primar al orașului Haaltert, din Flandra de Est. Femeia in varsta de 81 de ani și ingrijitoarea ei, o romanca de 59 de ani, se aflau inca in casa cand a izbucnit focul. Ambele au fost evacuate, dar…

- Cel puțin zece persoane au fost ucise intr-un incendiu izbucnit in primele ore ale zilei de vineri (16 decembrie) intr-o cladire rezidențiala din Vaulx-en-Velin, in apropiere de orașul francez Lyon, a declarat ministrul de interne Gerald Darmanin. Alte patru persoane au fost grav ranite in incendiul…

- O familie intreaga a murit, un barbat de 56 de ani, o femeie de 38 de ani și copilul de 3 ani, dupa ce casa le-a fost cuprinsa de flacari. Incendiul s-a produs ieri in localitatea Prodaneștii Vechi, raionul Florești.

- Barbatul de 54 de ani care a suferit arsuri grave in incendiul care i-a cuprins casa a decedat ieri, de 1 Decembrie. Acesta avea arsuri pe 80% din suprafața corpului și se pare ca n-a putut fi transferat la o clinica de specilitate. Un incendiu a facut scrum o casa din Archiud in ultima zi din noiembrie.…

- Un barbat a murit in locuința sa cuprinsa de incendiu, situata intr-un bloc din Craiova, iar 20 de persoane au fost evacuate. Incendiul s-a produs duminica noaptea, din cauza unui scurtcircuit. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro pe Facebook stiripesurse.ro…