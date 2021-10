O familie de ruși a fost găsită fără viață în sauna unui hotel de cinci stele Patru turisti rusi au fost gasiti fara viata intr-o statiune din vestul Albaniei, a anuntat politia locala potrivit Associated Press. Turistii au fost gasiti asfixiati in sauna unui hotel din localitatea Qerret, vineri seara. Politia nu a oferit detalii cu privire la circumstantele deceselor celor patru, mentionand ca o ancheta este in curs de desfasurare. Toti angajatii hotelului au fost chestionati. Turistii rusi, cu varste de 31 pana la 60 de ani, faceau parte dintr-un grup care era cazat de o saptamana in hotelul de cinci stele. Anchetatorii cred ca persoanele decedate sunt membri ai aceleiasi… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

Sursa articol si foto: money.ro

Stiri pe aceeasi tema

