- Atac xenofob in Germania fața de o familie de romani. O femeie și copiii ei, de unui și noua ani, au fost loviți și apoi atacați cu spray pe o strada din orașul Halle din Saxonia, scrie nau.ch. Un barbat de 36 de ani a lovit-o pe romanca de 26 de ani in zona gleznelor și a strigat catre ea și copiii…

- Nu mai țin minte cine spunea, dar mare dreptate avea: referendumurile sunt cele mai democratice instrumente ale unei dictaturi. Pentru ca, daca ne uitam nițel, nu prea departe, in istorie, vedem ca Hitler nu și-ar fi trecut Germania și, ulterior, juma de Europa, pe persoana fizica, daca n-ar fi fost…

- Sapte cetateni romani au fost raniti dupa ce vehiculul in care se aflau s-a lovit cu un utilaj agricol, intr-un accident produs pe o sosea din nord-vestul Germaniei, informeaza publicatia Nordwest Zeitung, potrivit Mediafax. Accidentul a avut loc duminica, in ...

- Un incident terifiant a avut sambata noaptea in Valea Vișeului. O familie a fost atacata cu o grenada ruseasca care a explodat in curtea casei. Doar trei ani au trecut de cand o familie din aceeasi zona a fost atacata in miez de noapte de persoane inarmate cu mitraliere. Iata ca azi noapte la Valea…

- Tenismanul elvetian Roger Federer s-a calificat pentru a 12-a oara in finala turneului ATP pe iarba de la Halle (Germania), dupa ce l-a invins pe americanul Denis Kudla cu 7-6 (1), 7-5, relateaza EFE. Kudla, 25 ani, a jucat prima lui semifinala din circuitul ATP, in timp ce Federer a castigat…

- Tragedie la Rovinari. O familie intreaga a fost gasita fara suflare. O fetița de 12 ani și parinții ei au murit intoxicați cu monoxid de carbon in garsoniera in care locuiau. Tatal fetei, Marius Buruga, lucra in Germania si urma sa se intoarca peste cateva zile. Cea care a facut macabra descoperire…

- Facebook face sondaje in cinci state europene pentru a afla in ce surse de știri au incredere oamenii.Utilizatorii retelei de socializare din Franta, Germania, Marea Britanie, Italia si Spania vor primi un chestionar simplu.

- Un barbat de 44 de ani a fost condamnat de Judecatoria Barlad pentru de ultraj contra bunelor moravuri si distrugere, fiind acuzat ca a atacat o familie aflata intr-un autoturism, care intamplator se deplasa pe o strada din fata casei sale.