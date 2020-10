O familie de nouă persoane a murit după ce a mâncat tăiței congelați O familie formata din noua persoane a murit dupa ce a mancat taiței noodles cu faina de porumb fermentata, care au stat un an la congelator. Familia provenea din orașul Jixi, din provincia Heilonghiang, situata in nord-estul Chinei. Membrii familiei au mancat o delicatesa locala, numita Suantangzi. Aceasta delicatesa este un tip de supa densa cu taiței. Familia a consumat supa in cadrul unei intruniri care a avut loc pe 5 octombrie, unde s-au strans in numar de 12. Trei dintre aceștia au refuzat sa manance supa, pe motiv ca avea un gust ciudat, dupa cum arata Lad Bible . Restul de noua membri… Citeste articolul mai departe pe unica.ro…

